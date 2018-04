Latvijas vēstniekam ASV pieaugusi alga un uzkrājumi

Bezskaidras naudas uzkrājumos Teikmanim pērn norādīti 9361 ASV dolāri jeb 7550 eiro, 1,60 Sterliņu mārciņas jeb nepilni divi eiro un 224 679 eiro, savukārt 2016.gadā vēstniekam uzkrājumos tika norādīti 8416 ASV dolāri jeb 6788 eiro, 1,60 Sterliņu mārciņas un 214 569 eiro. Vēstnieka uzkrājumi pieauguši par 11 000 eiro.

Nedaudz pieaugusi arī vēstnieka alga. Pērn par darbu no Ārlietu ministrijas (ĀM) Teikmanis saņēmis 32 025 eiro, bet 2016.gadā - 31 302 eiro. 2017.gadā ienākumus veidojuši arī 126 eiro procentos, pabalsts 36 402 eiro apmērā un ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības - 3035 eiro. Salīdzinājumam 2016.gadā vēstnieka ienākumus veidojuši procenti 253 eiro apmērā, ienākumi no īpašuma pārdošanas 43 000 eiro apmērā, kā arī ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības 4030 eiro apmērā, un pabalsts 46 756 eiro apmērā.

Tāpat vēstnieks deklarācijā norādījis, ka viņa īpašumā ir divi zemesgabali Jūrmalā, vieglās automašīnas "VW Golf" un "Renault Megane Scenic" un kopīpašumā nekustamais īpašums Garkalnes novadā.

Bezskaidras naudas uzkrājumi pieauguši arī Latvijas vēstniekam Kanādā - Kārlim Eihenbaumam. Salīdzinot ar 2016.gadu, uzkrājumi auguši par 14 023 eiro. Informācijā par 2017.gadu Eihenbaums bezskaidrās naudas uzkrājumos norādījis 7764 ASV dolārus jeb 6262 eiro, 47 708 Kanādas dolārus jeb 29 812 eiro un 154 410 eiro.

Savukārt 2016.gadā vēstnieks bezskaidras naudas uzkrājumos bija norādījis 7764 ASV dolārus jeb 6262 eiro, 12 794 Kanādas dolārus jeb 7994 eiro un 162 205 eiro.

Eihenbauma deklarācijā norādīts, ka viņš guvis ienākumus 55 459 eiro apmērā no pabalsta, 28 022 eiro apmērā no viņam izmaksātās algas un vēl 54 eiro procentos. Salīdzinoši 2016.gadā Latvijas vēstnieka Kanādā alga bija 28 703 eiro, viņam izsniegtais pabalsts no ĀM 20 070 eiro, bet procentos viņš ieguva 69 eiro. Tāpat 2016.gadā viņš guvis ienākumu no kāda īpašuma pārdošanas 16 000 eiro vērtībā.

Deklarācijā vēstnieks arī norādījis, ka viņam pieder nekustamais īpašums Rīgā un viņa valdījumā ir automašīna "Renault Clio".

Savukārt Latvijas vēstniekam Meksikā Andrim Razānam pērn nedaudz sarukusi alga. Pērn viņš par darbu saņēma 30 010 eiro, bet 2016.gadā 30 464 eiro. 2016.gadā vēstnieks papildus algai saņēma arī pabalstu no ĀM 25 516 eiro apmērā.

Tāpat deklarācijā norādīts, ka viņam ir nekustamais īpašums Iecavas novadā un automašīna "Volvo V70".

Ne 2016.gada, ne pērnā gada Razāna deklarācijā dati par skaidras vai bezskaidras naudas uzkrājumiem nav atrodami.