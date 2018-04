Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" no 10. aprīļa apskatāmas divas bērnu un jauniešu dabu izstādes

Mūsu ķermenis ir tas, kas ļauj mums būt šeit, uz Zemes, piedalīties dzīvē, baudīt to un dažādi izpausties. Ķermeņa valoda ir viena no mūsu saziņas formām. Apzināti, vai ne, bet ļoti daudz informācijas mēs nododam citiem ar neverbālās komunikācijas – ķermeņa valodas – palīdzību. Pozas, žesti un mīmika neslēpti pauž to, ko cilvēks patiesībā grib sacīt. Varētu teikt, ka ķermeņa valoda ir palīgs, veidojot attiecības ar pasauli un līdzcilvēkiem.

Visās mākslas jomās cilvēka ķermenis ir neatņemama sastāvdaļa, tas vienmēr ir klātesošs radošajos procesos, tas tiek attēlots mākslas darbos un pat piedalās tajos. Vizuālajā mākslā tam dota goda vieta – tas tiek zīmēts, gleznots, atveidots visdažādākajos veidos un materiālos. Iepazīt cilvēka ķermeņa proporciju likumsakarības, fiziskās anatomijas specifiku, tā funkciju telpā, ir gana sarežģīti un laikietilpīgi.

Izstādē “Ķermeņa valoda” ir eksponēti Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbi – gleznas, zīmējumi, skices. Tie ir dažāda veida un gatavības pakāpes darbi - ir patstāvīgi veikti mājas darbi, ir klases darbi, un arī skolas nobeiguma darbi. Izstāde sniedz ieskatu jauno mākslinieku pasaules redzējumā un izaugsmē, apgūstot šo tik sarežģīto un reizē tik vienkāršo objektu – cilvēku.

Izstādes organizatori: PIKC NMV JRMV (Profesionālās izglītības kompetences centrs, Nacionālā Mākslu vidusskola, Jaņa Rozentāla mākslas vidusskola); Ināra Garklāva, grafiķe, PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas mākslas priekšmetu skolotāja; Madara Gulbis, gleznotāja, PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas mākslas priekšmetu skolotāja.

Savukārt, Rīgas bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” veidoto vizuāli plastiskās mākslas konkursa izstādi ‘’Gleznojumi uz zīda un stikla. Mūzika’’ iespējams apskatīt kultūras pilī “Ziemeļblāzma” no 10. līdz 27. aprīlim.

Bērnu un jauniešu centrs “Mīlgrāvis” ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu jau 13. reizi organizē zīda apgleznošanas konkursu un šī gada tēma ir “Mūzika”. Bērnu un jauniešu gleznojumi uz zīda un stikla ataino viņu emocijas, klausoties mūziku. Jaunos māksliniekus iedvesmojuši arī mūzikas instrumenti – to forma, krāsa un silueti. Senajā un sarežģītajā zīda apgleznošanas tehnikā veidotie darbi ir koši un daudzveidīgi. Darbu kompozīciju pamatā ir krāsu un kontūru saspēle visdažādākajās variācijās - dekoratīvi laukumi, zīda glezniecībā raksturīgās spilgtās krāsas un maigas toņu pārejas.

Ieeja abās izstādēs - bez maksas.

Foto: Publicitātes foto