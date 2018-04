Kratīšana veikta trešdien, 4. aprīlī. LAU pārstāvji nevarēja pateikt iemeslu, ar ko saistīta kratīšana.

Uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka neviens uzņēmuma darbinieks neesot aizturēts.

Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija, veiktā kratīšana ir saistīta ar kādu 2016.gada iepirkumu, kurā ir iesaistīts uzņēmums SIA "Vlakon", kas ir bijis viens no vairākiem iepirkumā iesaistītajiem uzņēmumiem. Tāpat kratīšana varētu būt saistīta ar bijušo LAU valdes priekšsēdētāju Vladimiru Kononovu, kurš no šī amata atkāpās pērn augusta sākumā.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka pārkāpumu dēļ Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) 2016.gadā neatļāva LAU slēgt līgumu ar uzņēmēju un Viļānu novada domes deputātu Andri Kozuli (ZZS) saistīto "Vlakon". Tolaik vairāku uzņēmēju aizdomas un neizpratni izraisīja LAU izsludinātais dolomīta šķembu piegādes iepirkums. Tiesības slēgt deviņu miljonus eiro vērto līgumu uz trim gadiem konkursā izcīnīja sens LAU sadarbības partneris - "Vlakon". IUB aizliedza noslēgt līgumu, jo konstatēja pārkāpumus iepirkuma komisijas darbā.

LAU 2016.gada maijā izsludināja iepirkumu par frakcionētu šķembu un dolomīta šķembu maisījumu piegādi. Tajā pieteicās pieci pretendenti, bet par uzvarētāju tika pasludināta "Vlakon". Pērtnieku karjerā "Vlakon" iegūst dolomītu un ražo arī frakcionētās šķembas. To cena, kuru "Vlakon" piedāvāja LAU, bija 21 cents par tonnu. IUB piekrita, ka LAU nav pārbaudījis, vai šī cena nav nepamatoti pazemināta.

Savukārt LAU bijušais valdes priekšsēdētājs Kononovs gan neuzskatīja, ka LAU iepirkuma komisija būtu pieļāvusi kādus pārkāpumus, un sauca tās par juridiskām niansēm. Kā tieši LAU tērēs līgumā paredzētos deviņus miljonus eiro, Kononovs tolaik nespēja atbildēt. Kononovam saikne ar "Vlakon" pārmesta jau iepriekš.

KNAB preses pārstāve Laura Dūša atklāja, ka birojs nekomentē izmeklēšanas darbības, kā arī ne apstiprina, ne noliedz izskanējušo informāciju par veikto kratīšanu LAU telpās.

LAU izveidots 2006.gada 6.jūnijā, apvienojot četras kapitālsabiedrības - AS "Centrālā reģiona ceļi", AS "Latgales ceļi", AS "Kurzemes ceļi", AS "Vidzemes ceļi". LAU ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, pašvaldību maģistrālo, tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā arī būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts - ražošanu.

Jauns.lv jau ziņoja, ka portāla rīcībā nonākusi informācija, ka šī gada 3. aprīļa LAU padomes sēdē no uzņēmuma valdes locekles amata atsaukta Anastasija Udalova.

Udalova LAU valdē tika iecelta 2016. gada maijā. LAU valde sastāv no četriem valdes locekļiem. Šobrīd LAU mājas lapā ir norādīts, ka uzņēmuma valdi pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors, valdes locekļi Vilnis Vitkovskis un Oskars Zemītis.

Anastasija Udalova sabiedrības uzmanību izpelnījās, pametot šī brīža Daugavpils domes deputātu Andreju Elksiņu un nodibinot romantiskas attiecības ar igauņu miljonāru Oļegu Osinovski.

Jau vēstīts, ka 2015.gada vasarā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aizdomās par kukuļošanas noziegumiem aizturēja toreizējo “Latvijas Dzelzceļa” valdes priekšsēdētāju Uģi Magoni. Aizdomās par kukuļa došanu tika turēts Oļegs Osinovskis. Pērn jūlijā Ģenerālprokuratūra pret Magoni sāka kriminālvajāšanu par aptuveni 500 000 eiro liela kukuļa pieņemšanu, savukārt par šī kukuļa došanu tika sākta kriminālvajāšana pret Osinovski. Patlaban lieta tiek iztiesāta Limbažu rajona tiesā.

Paralēli tiesvedībai Limbažu tiesā, iespējams, tieši ar Ossinovska un Udalovas palīdzību šī gada februārī no apcietinājuma tika atbrīvots bijušais maksātnespējas administrators Māris Sprūds, nodrošinot viņam tiesas noteikto 500 000 eiro lielo drošības naudu apmaiņā pret viņa brīvību.

Iespējams, tieši Anastasijas Udalovas pēdējā laika aktivitātes pielikušas punktu viņas karjerai LAU valdē, savukārt Satiksmes ministrija, kuras pakļautībā ir LAU, ir nodemonstrējusi savu nostāju attiecībā pret pakļautības iestādēs strādājošo amatpersonu privātās dzīves līkločiem.