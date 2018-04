“Kāpēc mežs ienāk Jelgavā? Vēlamies izglītot pilsētā dzīvojošo sabiedrību par meža apsaimniekošanu un praktiski parādīt, ka tā nav tikai koku ciršana, bet pasākumu kopums, kas nodrošina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un kokrūpniecību Latvijā. Iesaistot meža nozares organizācijas un uzņēmumus, atklāsim, kā meža produktivitāte ietekmē sabiedrības labklājību un ka ceļš uz labāku dzīvi ved caur gudru meža izmantošanu,” stāsta LLU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

Ar AS “Latvijas valsts meži”, Jelgavas pilsētas pašvaldības un meža nozares uzņēmumu atbalstu pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīt visu meža apsaimniekošanas ciklu - augsnes sagatavošanu un atjaunošanu, kopšanas nepieciešamību, meža izmantošanas laikā iegūstamo produkciju, kā arī koksnes tālāko pārstrādi un tās produktiem – enerģētisko koksni, zāģmateriāliem, koka izstrādājumiem un koka būvniecību.



Pasākuma laikā tiks demonstrētas mežizstrādes mašīnas – harvesters un forvarders, augsnes sagatavošanas frēze, ugunsapsardzības aprīkojums un automašīnas, škeldotājs, malkas skaldītājs, lentzāģis un mazizmēra CNC frēzēšanas iekārta. Visas dienas garumā notiks motorzāģu paraugdemonstrējumi, būs iespēja izmēģināt darbu ar motorzāģi, piedalīties zāģēšanas sacensībās, padarboties ar harvestera un forvardera simulatoru. Savas prasmes demonstrēs arī arboristi.

Izglītojošos stendos tiks stāstīts par meža atjaunošanu, kopšanas nepieciešamību, sortimentu iznākumu no priedes un bērza stumbra. Interesentiem būs iespēja redzēt, kā no baļķa top zāģmateriāli, un iepazīties ar koka izmantošanas iespējām gan būvniecībā, gan dažādu produktu ražošanā. Tāpat arī būs iespējams praktiski izmēģināt dažādus rokas instrumentus koksnes apstrādei. Pasākuma dienā norisināsies atraktīvi bioenerģētikas paraugdemostrējumi ar dažādiem koksnes produktiem, dedzinot šķeldu, granulas un briketes. Interesenti varēs piedalīties aktivitātē “Koka spēles 2018”, noskaidrojot aktīvākos, draudzīgākos un atjautīgākos spēlētājus, kā arī izbraukt ar Dendromobīli un uzbūvēt koka tiltu bez skrūvēm un līmes.



Paralēli āra aktivitātēm Meža fakultātes 1. stāva 16. auditorijā notiks mini sarunu festivāls ar lekciju ciklu: “Meža nozare vakar, šodien un rīt”, “Gudrā meža apsaimniekošana”, “Kur tālāk? Nākotnes koksnes izmantošana”, “Dilemma starp dabas aizsardzību un meža apsaimniekošanu” un “Koksne ar pievienoto vērtību: kā atšķirt patiesību no maldiem?”.

“Mežs ienāk Jelgavā” organizē LLU Meža fakultāte sadarbībā ar LVMI “Silava”, aģentūru “Meža pētīšanas stacija”, SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts ”, studentu biedrību “Šalkone”.

Pasākuma norisi atbalsta Jelgavas pilsēta, AS “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienests, SIA “ALWARK”, SIA Kongs, SIA “Husqvarna Latvija”, Ogres Tehnikums, SIA “Kokkopis”, biedrība “ISA-AKK”, IKU Eduards Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs, biedrība “Zaļās mājas”, biedrība “Latvijas Kokrūpniecības federācija”, AS “Latvijas Finieris”, SIA “ROZEMAR”, SIA “Rotho Blaas Baltic”, SIA “Kosters”, SIA “Fortum”, biedrība “Latvijas Mežu sertifikācijas padome”, “Logosol” pārstāvniecība Latvijā, “Simpson Strong” pārstāvniecība Latvijā, SIA „Billerudkorsnäs Latvia” , u.c.

LLU Meža fakultāte Jelgavā ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā iegūt augstāko izglītību mežsaimniecībā un kokrūpniecībā un sagatavo augsti kvalificētus speciālistus ar mežu saistītām nozarēm.

