Patlaban likumā ir noteikts, ka akcīzes nodokļa maksātāji ir personas, kas ieved kafiju un bezalkoholiskos dzērienus Latvijā. Tomēr FM atzīst, ka praksē pastāv situācijas, kad personas iegādājas kafiju un bezalkoholiskos dzērienus Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs ar interneta veikalu starpniecību, un tie tiek piegādāti uz Latviju.

"Šādos gadījumos, kad personas saņem kafiju un bezalkoholiskos dzērienus neiestājas pienākums nomaksāt akcīzes nodokli valsts budžetā, jo akcīzes nodokli maksā citas dalībvalsts persona, kas kafiju un bezalkoholiskos dzērienus ieved, lai nodotu patēriņam Latvijā," norādīja ministrijā.

Lai situāciju mainītu, FM piedāvā likuma grozījumus, kas paredz, ka personām, kas saņem kafiju un bezalkoholiskos dzērienus nodošanai patēriņam Latvijā iestāsies pienākums nomaksāt akcīzes nodokli valsts budžetā.

Likuma grozījumi paredzēti arī attiecībā uz dabasgāzes piegādēm. FM norādīja, ka patlaban dabasgāzes galalietotājiem, kas Latvijā no citas ES dalībvalsts savam patēriņam ieved vai saņem dabasgāzi, kura netiek transportēta pa dabasgāzes pārvades vai sadales sistēmas cauruļvadiem, normatīvie akti nenosaka pienākumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegt informāciju pirms minēto preču nosūtīšanas vai saņemšanas, kā tas ir noteikts darbībām ar harmonizētajām akcīzes precēm.

Lai novērstu iespēju, ka dabasgāzes galalietotāji iegādājas dabasgāzi no citu ES dalībvalstu tirgotājiem un nemaksā par tām akcīzes nodokli, VID ir nepieciešams savlaicīgi saņemt informāciju par šiem darījumiem. Tāpēc likumā paredzēts noteikt, ka galalietotājs, kas Latvijā no citas dalībvalsts savām patēriņam ievedīs vai saņems dabasgāzi pirms darījuma uzsākšanas informēs par to VID.

Tāpat ar likuma grozījumiem paredzēts noteikt, ka ar akcīzes nodokļa markām nebūs jāmarķē alkoholiskie dzērieni, kurus fiziskā persona ieved savam patēriņam arī no valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Patlaban likums nosaka, ka ar akcīzes nodokļa markām ir atļauts nemarķēt alkoholiskos dzērienus, kurus fiziskā persona ieved savam patēriņam personīgajā bagāžā no ES dalībvalstīm un kuru daudzums pārsniedz likumā noteikto.

Par Akcīzes likuma grozījumiem vēl būs jālemj valdībai un Saeimai.