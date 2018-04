Tramps pagājušajā mēnesī telefonsarunā ar Putinu apsveica viņu ar pārvēlēšanu prezidenta amatā un ierosināja viņam tikties Vašingtonā.

"Ja mēs sapratīsimies ar Krieviju, tā būs laba lieta, nevis slikta," sacīja Tramps, Baltajā namā tiekoties ar Baltijas valstu prezidentiem.

"Tam piekrīt gandrīz visi, izņemot galīgi stulbus cilvēkus," piebilda ASV prezidents, vienlaikus norādot, ka "droši vien, neviens nav bijis stingrāks pret Krieviju" kā viņš.

"Mēs esam ļoti, ļoti stingri pret Krieviju," sacīja Tramps.

Solidarizējoties ar Lielbritāniju, ASV izraidījušas vairākus Krievijas diplomātus.

Sergejs un Jūlija Skripaļi 4.martā Solsberi tika atrasti bez samaņas uz soliņa parkā, un Londona, kā arī tās sabiedrotie Rietumos notikušajā apsūdzējuši Krieviju.

Šī ir pirmā reize kopš Otrā pasaules kara, kad Eiropā pielietots ķīmiskais ierocis, un incidents vēl vairāk saspīlējies Maskavas un Rietumu attiecības, abām pusēm izraidot ievērojamu skaitu pretējās puses diplomātu.

Tramps arī izdarījis spiedienu uz citām NATO valstīm, lai tās palielinātu savus aizsardzības budžetus līdz NATO izvirzītajam mērķim - 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Runājot ar Baltijas valstu prezidentiem, Tramps minēja to kā vienu no labumiem, ko viņš devis Latvijai, Lietuvai un Igaunijai.

Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite sacīja Trampam, ka ASV loma NATO ir būtiska, un Vašingtonai ir ārkārtīgi svarīga balss militārajā aliansē.

Grībauskaite pauda cerību, ka ar ASV atbalstu izdosies reformēt NATO, sevišķi alianses lēmumu pieņemšanas procesus.

Viņa uzsvēra, ka bez Savienotajām Valstīm tas nebūs iespējams.

Tramps sacīja, ka NATO saņēmusi daudzus miljardus dolāru vairāk, nekā būtu saņēmusi gadījumā, ja ASV prezidenta amatā būtu ievēlēta demokrātu pārstāve Hilarija Klintone.

Tramps, tiekoties ar Baltijas valstu prezidentiem, arī paziņoja, ka ASV iesaistīs armiju, lai apsargātu savu robežu ar Meksiku.

Tramps piebilda, ka viņa priekštecis prezidenta amatā Baraks Obama veica pārmaiņas, kas neradīja nekādu robežu, un uzsvēra, ka armijas izvietošana uz robežas būs "liels solis".