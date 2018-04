Politiskajām aprindām pietuvinātā un tagad vairāku tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā nonākušā uzņēmēja Māra Martinsona sieva Marika Martinsone arī ir valsts amatpersona. Viņa savu karjeru jau kopš 2001. gada būvē Tieslietu ministrijas paspārnē. Pēc pieejamās informācijas Tieslietu ministrijā, šobrīd Martinsone strādā Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamentā par direktores vietnieci.

Saskaņā ar Marikas Martinsones iesniegto 2017. gada valsts amatpersonas deklarāciju, viņai pērnais gads nav bijis no veiksmīgākajiem, proti, gada ieņēmumi bijuši vien 9561,70 eiro, kas saņemti par darbu Tieslietu ministrijā. Tātad pērn vidēji no valsts budžeta Martinsone mēnešalgā saņēmusi nepilnus 800 eiro. Viņa oficiāli deklarējusi dzīvokli Rīgā un 16358,60 eiro lielus naudas uzkrājumus “Citadeles” bankā. No deklarācijas izriet, ka Martinsonei nav ne lietošanā, ne arī īpašumā esoši transporta līdzekļi. Tāpat viņai pagājušajā gadā nav bijuši darījumi par summu virs 7600 eiro.

Jāatzīst, ka gada laikā Martinsona kundze kļuvusi nedaudz trūcīgāka. Salīdzinot ar 2016. gada nogalē deklarēto, Martinsones uzkrājumi pērn samazinājušies par 12,6 tūkstošiem eiro. 2016. gads viņai bijis sekmīgāks arī Tieslietu ministrijā saņemtās algas ziņā, kā arī togad viņa saņēmusi pabalstus no Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūras – tie kopā veidojuši 11,8 tūkstošu eiro lielus ienākumus. Nemainīgi: 2016. gadā īpašumā bija dzīvoklis, un ne lietošanā, ne īpašumā nav bijuši transporta līdzekļi.

Lai arī pēc deklarācijas datiem Marika Martinsone šķiet visai pieticīga savā turībā, Jauns.lv rīcībā ir informācija, ka Martinsone Latvijā dzīvo nesen uzceltā greznā savrupnamā Jūrmalā, tāpat šogad vairākkārt gan redzēta pie stūres vadot, jāteic, visai svaigu un glaunu zilas krāsas “Bentley Bentayga” auto, kura tirgus cena nemēdz būt mazāka par 200 tūkstošiem eiro.

Var jau būt, ka mammai ar smalko auto pabraukāties un glaunā villā padzīvot tāpat vien ļāvuši viņas visai turīgie bērni Mona un Mārcis, vai viņu kontrolētās kompānijas, kuras bērni savā īpašumā vēsturiski ieguva no tēva Māra.

