Pavļuts norādīja, ka lielākā problēma nav likmes vai likumi, bet gan nevienādie spēles noteikumi – cilvēki var pamanīties sistemātiski nemaksāt nodokļus, tādējādi veidojot netaisnīgu sistēmu.

Viņš apgalvoja, ka, lai arī šī problēma ir izplatītā visā pasaulē, Latvija no tās cieš salīdzinoši smagi. "Skaidrs, ka nodokļu nemaksāšana vai izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir parādība, kas ir izplatīta visā pasaulē. Tomēr pie mums šis īpatsvars ir stipri liels. Nodokļi, ko mēs neieņemam iepretim, piemēram, Igaunijai ar līdzīgām likmēm, ir apmēram miljards eiro gadā," sacīja Pavļuts.

"Ja ir plakana nodokļu likme, visiem vienāda, tad uz to, kurš saņem mazāk, tā gulstas smagāk," sacīja Pavļuts. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pavļuts vērsa uzmanību arī uz to, ka vēsturiski Latvijas nodokļu sistēmā cilvēki ar zemākām algām ir maksājuši augstākus nodokļus: "Otra lielā netaisnība ir tas, ka vēsturiski kopš 90-tajiem gadiem ir bijusi situācija, ka cilvēki ar zemiem ienākumiem un cilvēki, kas gūst ieņēmumus no darba algas, ir maksājuši daudz augstākus faktiskos nodokļus nekā cilvēki, kas ir pelnījuši no kapitāla, kam ir lielāki ienākumi. Ja ir plakana nodokļu likme, visiem vienāda, tad uz to, kurš saņem mazāk, tā gulstas smagāk. Un tā arī ir netaisnība."

Tāpēc Pavļuts atbalsta progresivitāti nodokļu sistēmā. "Virziens, ko Latvijas valdība ir maziem solīšiem ņēmusi progresivitātes virzienā, ir pareizs. Nākotnē būtu jāvirzās tālāk šajā virzienā - pie nosacījuma, ka mēs varam atrisināt nemaksāšanas jautājumu," raidījumā sacīja politiķis.