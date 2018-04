Visvairāk kavē 5.,11.,13.,22.trolejbuss, kā arī 3., 6., 13., 47., 50., 51., 52., 49.autobuss. Sastrēgumi izveidojušies uz Zemitāna un Gaisa tilta, kā arī tuvējās ielās, piemēram, Pērnavas un Valmieras ielās.

Ūdensvada avārijas dēļ pār Augusta Deglava tiltu otrdienas rītā ļauts braukt tikai sabiedriskajam transportam. Papildus tam nobrauktuvē no tilta centra virzienā transporta kustībai ir slēgta braukšanas josla, informēja SIA "Rīgas ūdens".

Kā skaidroja uzņēmumā, sakarā ar stadiona "Daugava" rekonstrukciju Augusta Deglava ielā tika veikti kanalizācijas vada izbūves darbi, kuru laikā bojāts ūdensvads. Negadījums noticis naktī uz otrdienu Augusta Deglava ielā, krustojumā pie Augšielas.

Turpinās avārijas likvidācijas darbi. No plkst.1 pārtraukta ūdens padeve vairākiem objektiem Augusta Deglava ielas posmā no Pērnavas ielas līdz Vagonu ielai un Pērnavas ielas posmā no Vārnu ielas līdz Vagonu ielai, kā arī Augšielā un Stadiona ielā.