Dienas caurlaide, kas maksā divus eiro, būs derīga visu dienu vienā datumā no plkst.00.00 līdz plkst.23.59 iebraukšanai neierobežotu reižu skaitu. Tas nozīmē, ka, iebraucot īpaša režīma zonā, vairs nebūs jāiegādājas caurlaide par katru iebraukšanas reizi, kā tas bija līdz šim. Vienas dienas caurlaidi konkrētai dienai varēs iegādāties internetā vai arī pirms došanās uz Jūrmalu, kā arī vairākas dienas iepriekš, vai jebkurā laikā tajā pašā dienā, kad transportlīdzeklis iebraucis īpaša režīma zonā.

Par caurlaidi samaksāt turpmāk varēs arī pēc izbraukšanas no Jūrmalas, jau aizbraucot mājās, tikai jāņem vērā, ka maksājums jāveic iebraukšanas dienā līdz plkst.23.59. Iegādājoties caurlaidi, jānorāda transportlīdzekļa reģistrācijas numurs. Arī mobilo aplikāciju "Mobilly" un "Riga Card" lietotāji par iebraukšanas caurlaidi var samaksāt pirms vai arī pēc iebraukšanas pilsētā.

Šogad ieviesta ir arī nedēļas caurlaide, kas maksās desmit eiro un būs derīga septiņām dienām vieglajiem transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām caurlaide nedēļai maksās 12 eiro.

Gan vienas dienas, gan ilgtermiņa caurlaide būs derīga tikai konkrētam transportlīdzeklim, kura reģistrācijas numurs ir norādīts, pērkot caurlaidi.

Lai mazinātu drūzmēšanos un braucējiem nebūtu jāstāv rindās pie caurlaižu iegādes aparātiem, iebraukšanas maksu turpmāk varēs samaksāt arī pēc iebraukšanas pilsētā, tikai jāievēro, ka caurlaidei obligāti jābūt nopirktai tam datumam, kad transportlīdzeklis iebraucis Jūrmalā. Ar vienu dienas caurlaidi īpaša režīma zonā varēs iebraukt neierobežotu reižu skaitu konkrētajā datumā, kuram caurlaide iegādāta, nevis tikai vienu reizi, kā tas bija iepriekš.

Ja pilsētā plānots uzturēties vairākas dienas, neizbraucot no īpaša režīma zonas, jāiegādājas tikai viena dienas caurlaide tam datumam, kad transportlīdzeklis iebraucis pilsētā. Ja no īpaša režīma zonas nav plānots izbraukt, ar iebraukšanas dienā iegādātu caurlaidi pilsētā var uzturēties neierobežotu dienu skaitu. Taču, ja nākamajā vai citā dienā transportlīdzeklis izbrauc no īpaša režīma zonas, tad, vēlreiz atgriežoties pilsētā, caurlaide ir jāiegādājas no jauna.

Jau otro gadu ilgtermiņa caurlaides būs pieejamas tikai elektroniskā veidā un tiks piešķirtas konkrētiem transportlīdzekļiem.

Transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām caurlaide visam periodam - no 1.aprīļa līdz 30.septembrim - maksās 107 eiro, septiņu dienu caurlaide maksās 10 eiro, bet mēneša - 31 eiro. Transportlīdzekļiem virs 3,5 tonnām visa perioda iebraukšanas atļauja izmaksās 213 eiro, nedēļas - 12 eiro, bet mēneša - 43 eiro.

Automātiskās kontroles sistēmas fiksēs transportlīdzekļa reģistrācijas numuru iebraukšanas dienā un pārbaudīs, vai iebraukšanas dienā transportlīdzeklim ir iegādāta caurlaide. Sods par iebraukšanu īpaša režīma zonā paredzēts 50 eiro apmērā.

Kā informē Leite, iebraukšanas nodeva nav jāmaksā elektromobiļiem un transportlīdzekļiem, kuri pielāgoti vadītājam invalīdam. No nodevas samaksas atbrīvoti arī transportlīdzekļi, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus, kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās. Šiem autobraucējiem pirms iebraukšanas Jūrmalā ir vai nu jāreģistrē iebraukšana portālā "www.epakalpojumi.jurmala.lv" vai arī, iebraucot pilsētā, jāpiereģistrējas pašvaldības policijas dežūrdaļā Dubultos.

Jūrmalniekiem, kuriem ir deklarēta dzīvesvietas adrese vai pieder nekustamais īpašums Jūrmalā, caurlaides uz īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem CSDD reģistrētajiem transportlīdzekļiem tiek piešķirtas un reģistrētas informācijas sistēmā automātiski bez maksas. Tāpat arī juridiskajām personām, kurām Jūrmalā ir reģistrēta juridiskā adrese, caurlaides uz īpašumā vai turējumā esošajiem CSDD reģistrētajiem transportlīdzekļiem tiek reģistrētas automātiski.

Iebraukšanas maksa Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir spēkā kopš 1996.gada. Tomēr nodeva par iebraukšanu pilsētā rudens un ziemas periodā - no 1.oktobra līdz 1.aprīlim - atcelta no 2013.gada rudens, lai sekmētu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu attīstību. Savukārt vasaras sezonā, kad Jūrmalu apmeklē liels skaits viesu, ar iebraukšanas maksu tiek regulēta tranzīta transporta plūsma pilsētā, lai saudzētu vidi.

Ik gadu divu eiro nodevas maksāšana Jūrmalas viesiem ir spēkā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim. Rudens un ziemas periodā, tāpat kā vasarā, automašīnas kūrortpilsētā var novietot bez maksas.