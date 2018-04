Vatikāna galva Francisks 29. martā intervijā Romas laikraksta „La Repubblica” žurnālistam Eudžēnio Skalfāri teicis, ka elles, kur grēcinieku dvēseles cieš mūžīgi, nav. Pēc nāves to cilvēku dvēseles, kas grēkus ir nožēlojuši un kam Dievs ir piedevis, nonāks Dieva sabiedrībā, „bet tie, kas nenožēlo un kam tāpēc nevar tikt piedots, pazūd. Elles nav. Tas, kas ir, ir grēcīgo dvēseļu pazušana”. Tiesa gan pastāv pamatotas bažas, cik precīzi pāvesta teiktais itāliešu laikrakstam atreferēts, jo katoļu baznīcas galvu intervējis pārliecināts 93 gadus ateists, kurš nav izmantojis diktofonu.

Tomēr Latvijas bīskapu teiktais šajās Lieldienās gan liecina, ka elle pastāv – ja ne tajā pasaulē aiz nāves svītras, tad šajā laicīgajā Latvijā gan. Varbūt tā nav pārāk liela un baisa, bet tāda maziņā ellīte zemes virsū gan.

Tā Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags atzinis, ka Latvijā plosās ne mazums antikristīgu iniciatīvu, bet mūsu katoļu virsgans Zbigņevs Stankevičs atzinis, ka neticīgajiem nav vērts stāstīt atpestīšanas noslēpumu, jo viņi to nesapratīs, atgādinot, ka Jēzus savulaik piekodinājis cūkām priekšā nebārstīt pērles.

Luterāņu arhibīskaps: „Latvijā netrūkst antikristīgu iniciatīvu”

* LELB arhibīskaps Jānis Vanags Zaļajā ceturtdienā, kurā atzīmējam vakaru pirms Jēzus Kristus krustā sišanas, kad viņš kopā ar saviem mācekļiem – 12 apustuļiem bija sēdies pie pēdējā vakariņu galda pirms nāves un iedibināja Svētā Vakarēdiena tradīciju, savā katedrālē – Rīgas domā bija sasaucis savus amatbrāļus un viņiem sniedza Svēto Vakarēdienu. Simboliski, ka tādā veidā Vanags acīmredzot gribēja nostiprināt savu varu un „uzskatu tīrību” pašreiz skandālu plosītajā Latvijas luterāņu saimē.

Arhibīskaps Doma velvēs saviem amatbrāļiem, kuriem Dievs „uzticējis Latviju” norādīja: „Zaļā ceturtdiena ir bagāta ar notikumiem, ko pieminēt un svinēt. Viens no tiem ir garīgā amata iedibināšana. (..) Mīļie brāļi Kristū un amatā, lai Svētā Gara dāvinājums, kas ir mūsos ar apustuļu roku uzlikšanu, palīdz mums izmantot mūsu laiku, mūsu gadus, dienas un stundas tam, lai īstajā brīdī mēs ik reizes būtu sava augstā aicinājuma cienīgi un neliktu Kungam vilties. Viņš mums ir uzticējis planētu. Vismaz Latviju”.

Konkrēti to, kas kristīgās vēsts ordinētajiem sludinātājiem būtu jādara, lai viņi neliktu Dievam vilties, Vanags gan neminēja. Tomēr darāmā, laikam gana daudz, jo dienu vēlāk arhibīskaps uzsvēra, ka Latvijā netrūkst antikristīgu iniciatīvu, kas, protams, nav labi.

* Savā Klusās sestdienas sveicienā LELB arhibīskaps uztraucas, ka Latvijā „ir iniciatīvas, kuras vēlētos atbrīvot dzīvi mūsu zemē no visa kristīgā” un „tādēļ, sveicinot cits citu ar Lieldienu sveicienu: „Kristus ir augšāmcēlies!”, lūgsim un strādāsim, lai mūsu dzīvē, zemē un tautā viņš patiešām būtu dzīvs un celtu augšup Latviju!”

Katoļu arhibīskaps: „Ir jānodīrā vecā āda”

* Latvijas katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs savā Lielās piektdienas dievkalpojumā visus aicināja nebaidīties no krusta – ciešanu un grēku simbola, jo „caur krustu Dievs ienāk mūsu dzīvē, atbruņo ļaunumu pasaulē un atver Debesu vārtus. Pāvests Francisks sociālajos tīklos rakstīja - kas bēg no krusta, bēg no augšāmcelšanās”. Tādēļ mums visiem jānodīrā vecā āda:

„Mūsos bailes no krusta un ciešanām ir ļoti dziļi apslēptas un tāpēc, lai tiktu tām klāt, lai tās izvilktu laukā, ir jānodīrā vecā āda, (..) – noģērbt veco cilvēku un ietērpties jaunajā”.



* Dienu iepriekš – Lielajā jeb Zaļajā ceturtdienā Stankevičs dievkalpojumā norādīja, ka kristieši ir spējīgi uz jaunām un laimīgām attiecībām caur Dievu, tikai to nezkāpēc nedrīkst stāstīt citiem – ateistiem, Dieva noliedzējiem, jo viņi esot nesaprātīgi, līdzīgi cūkām: „Mums ir atvērtas durvis, lai atjaunotu attiecības ar Dievu un tuvākajiem. Tas ir dziļš noslēpums. To sauc par atpestīšanas noslēpumu. To nevar stāstīt tiem, kas nav ticīgi, jo viņi nesapratīs. Arī Jēzus saka - nemetiet pērles cūkām, jo viņas tās samīdīs”.

* Pirmo Lieldienu rītā Stankevičs īpaši norādīja, ka pašreiz notiek konfrontācija starp dievišķo un pasaulīgo: „Šī konfrontācija turpinās arī šodien”.