Kā informēja Gaiļa padomniece komunikācijas jautājumos Anda Bergmane, mācībās norisinājās sestdien Rīgā, uz Dānijas kuģa "Niels Juel". To galvenais mērķis bija pārbaudīt un pilnveidot sadarbību un koordināciju starp NATO un nacionālajām institūcijām ostu drošības nodrošināšanā Latvijā krīzes situācijas scenārija ietvaros.

Kā uzsvēra Gailis, NATO klātbūtne Baltijas reģionā apliecina alianses solidaritāti un apņemšanos aizstāvēt dalībvalstis ārēja uzbrukuma gadījumā. "Mācības "Joint Fortress" sniedza līdz šim nebijušu iespēju pilnveidot sadarbību ostu drošības nodrošināšanā starp NATO sauszemes un jūras spēkiem, kā arī civilajām institūcijām. Tās parādīja, ka strādājot kopā ar augsti motivētiem un apmācītiem partneriem, mēs esam spējīgi nodrošināt ātru, koordinētu un drošu NATO jūras spēku uzņemšanu Latvijā krīzes situācijā," norādīja NATO spēku integrācijas vienības komandieris.

Mācībās piedalījās pārstāvji no NATO 1.pastāvīgās jūras spēku grupas, NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā arī Valsts robežsardzes un Ventspils brīvostas.

Jau ziņots, ka 29.martā Rīgā ar diviem karakuģiem ieradās Baltijas jūrā izvietotā NATO pirmā pastāvīgā jūras spēku (SNMG1) grupa, informēja Aizsardzības ministrijā.

SNMG1 ir viena no divām NATO izvēršamām fregašu grupām, kas ir gatava jebkurā laikā īstenot tai dotos uzdevumus, sākot no mācībām līdz dalībai misijās. Lai uzturētu šīs spējas, SNMG1 patlaban sastāv no trīs karakuģiem - Kanādas fregates ar pretzemūdeņu spējām "HMSC St John’s", Dānijas pretgaisa aizsardzības fregates "HDMS Niels Juel" un Vācijas Jūras spēku korvetes "FGS Erfurt".

Rīgā viesojas "HDMS Niels Juel" un "FGS Erfurt".