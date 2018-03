Par mēģinājumu aizdedzināt dzīvesbiedres suni vīrietim piespriež pusotru gadu nosacītu brīvības atņemšanu

Spriedumā norādīts, ka vīrietis pērnā gada 26. jūlijā, būdams dusmīgs uz dzīvesbiedrei piederošo suni par to, ka tas savas dabiskās vajadzības bija nokārtojis garāžā, aizvedis dzīvnieku uz mežu, kur piesējis to pie staba, aplējis ar degvielu un aizdedzinājis. No vīrieša neatkarīgu iemeslu dēļ liesmas izdzisa, taču vīrietis atstāja suni piesietu īsā pavadā, bez dzeramā ūdens un ēdiena, kur to nākamā rītā atrada kāds garāmbraucējs.

Visas savas darbības vīrietis veica alkohola reibumā.

Pērn tiesas Latvijā kopumā notiesāja četrus cilvēkus par vardarbību pret dzīvniekiem. Divos gadījumos notiesātajiem tika piemērota īslaicīga brīvības atņemšana, bet divos piespiedu darbs.