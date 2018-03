Krievija izraidīs vienu Latvijas vēstniecības diplomātu, uzdodot viņam pamest valsti līdz 6.aprīlim.

Maskava arī izraida četrus diplomātus no Polijas, trīs no Lietuvas, divus no Nīderlandes, divus no Itālijas, pa vienam no Somijas un Zviedrijas, kā arī Igaunijas militāro atašeju.

Savukārt Lielbritānijai mēneša laikā savu darbinieku skaits diplomātiskajās misijās Krievijā jāvienādo ar Krievijas diplomātu skaitu Lielbritānijā. Abas valstis datus par to diplomātiskajās pārstāvniecībās strādājošo skaitu neatklāj.

Krievijas Ārlietu ministrija piektdien izsauca Krievijas diplomātus izraidījušo Eiropas valstu vēstniekus, lai iesniegtu protesta notu un paziņotu par atbildes pasākumiem.

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs jau ceturtdien paziņoja, ka Krievijas atbilde uz 60 tās diplomātu izraidīšanu no ASV un Krievijas konsulāta Sietlā slēgšanu būs tāda paša skaita ASV diplomātu izraidīšana un piekrišanas atsaukšana ASV ģenerālkonsulāta darbam Sanktpēterburgā. Lavrovs pavēstīja, ka Maskava spers simetriskus soļus arī pret citu valstu diplomātiem.

ASV, 18 Eiropas Savienības (ES) valstis, tostarp Latvija, kā arī Kanāda un Ukraina saistībā ar Lielbritānijā notikušo uzbrukumu bijušam dubultaģentam Sergejam Skripaļam iepriekš paziņojušas, ka izraida Krievijas diplomātus. ES un ASV ir vienisprātis, ka uzbrukumu Skripaļam Lielbritānijā, visticamāk, sarīkojusi Krievijas valsts.

Latvija izraidījusi Krievijas vēstniecības otro sekretāru un Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļāvusi Krievijas lidsabiedrības "Aeroflot" pārstāvi Latvijā Sergeju Sokoļņikovu.

Latvijas Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretārs Gints Jegermanis piektdien apliecināja, ka piektdien Latvijas pagaidu pilnvarotais lietvedis tika izsaukts uz Krievijas Ārlietu ministriju, kur viņam tika paskaidrots, ka vienam Latvijas diplomātam līdz 6.aprīļa vakaram Krievija ir jāpamet. Tāpat saņemta protesta nota.

ĀM pārstāvis neatklāja diplomāta vārdu un ieņemamo amatu, tomēr apliecināja, ka tas nav Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš. Izraidāmā persona Krievijā nostrādājusi mazāk par vienu gadu, norādīja Jegermanis, gan piebilstot, ka konkrētais diplomāts ir ar pieredzi.

ĀM pārstāvis uzsvēra, ka Krievijas atbildes solis bija sagaidāms un nepārsteidz, taču tas neatrisina problēmu, drīzāk padziļina saspīlējumu. "Tā vietā, lai sadarbotos ar Lielbritāniju un sekmētu 4.marta ķīmisko ieroču lietošanas izmeklēšanu Solsberijā, Krievija ir izvēlējusies klaji naidīgu un izaicinošu attieksmi," pauda Jegermanis.