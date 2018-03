Iespējams, sirsnīgākais pusaudzības stāsts. Recenzija par filmu "Lady Bird"

Grēta Gerviga ir lieliska aktrise, kura bijusi scenārija līdzautore arī divām Noa Baumbaha filmām. Un beidzot viņa radījusi arī pati savu filmu – skaistu un aizkustinošu pieaugšanas stāstu, kas daļēji balstīts pašas autores dzīvē.

Filmas galvenā varone ir Kristīna Makfērsone, kura nolēmusi sevi saukt par Lady Bird. Viņa mācās katoļu skolā, un šis ir pēdējais mācību gads. Ir laiks domāt par koledžu, par to, ko darīt ar savu dzīvi. Tikai jāatzīst, ka Kristīna nav labākā skolniece, viņai nav arī īpašu talantu (atskaitot aizraušanos ar drāmu, lielākoties lai pievērstu sev uzmanību), kā arī ģimenei nav tik daudz naudas, lai meiteni sūtītu kādā no labākajām mācību iestādēm.

Lady Bird nevēlas pavadīt dzīvi Sakramento pilsētiņā, jo kaut kādu iemeslu dēļ nolēmusi, ka ir radīta kam vairāk. Par to reizēm pat skarbu viedokli izsaka viņas racionāli domājošā mamma, kura vienkārši nevēlas, lai meita pārāk sāpīgi viltos nepiepildītu cerību dēļ. «Lady Bird: laiks lidot» ir viena no tām filmām, kurās sākotnēji šķiet, ka nekā «tāda» jau nav.

Bet tajā pašā laikā tajā ir viss – patiess, aizkustinošs sirsnīgums, neveikli joki, atpazīstamas situācijas un fantastisks sniegums no galvenās aktrises puses. Tik precīzas novērošanas spējas un iedziļināšanās katrā varonī ir patiesi lieliska režisora galvenās īpašības. Un Grēta Gerviga pierādījusi, ka ir viena no lieliskajām režisorēm, no kuras var gaidīt jaunus brīnumus.

Viss ir slikti!

Pusaudžu gadi ir mokoši. Vecāki tevi nesaprot, hormoni trako, ir tik daudz kā, ko gribētos piedzīvot un izmēģināt, bet vairāk par visu kārojas būt stilīgam. Ar visām šīm problēmām cīnās Kristīna, kura paralēli kultivē arī savu «jocīgās meitenes» ampluā.

Kopā ar savu labāko draudzeni Džūliju viņas runā par dzīvi, puišiem, saviem plāniem. Tajā pašā laikā mazliet ilgojoties kļūt par «stilīgajām meitenēm». Un vienā brīdī apstākļu sakritības dēļ Kristīnai izdodas iekļūt stilīgajā grupiņā. Tikai tas nozīmē pārtraukt attiecības ar Džūliju.

Par meitenēm

Filmas lielākais bonuss ir tas, ka tā nekautrējas no pusaudzības neērtākajiem mirkļiem – pirmā seksuālā pieredze, mainīgās draudzības un, protams, apsēstība ar sevi. Jo nevienam taču nav tik lielu problēmu kā Kristīnai.

Puiši – abas pirmās mīlestības – ir atšķirīgi un, protams, spēlē nozīmīgu lomu Lady Bird dzīvē, taču beigās viņi arī ir tik mazsvarīgi. Jo puiši nāk un iet, bet draudzenes paliek. Un Grēta Gerviga radījusi ļoti skaistu, analītisku un sirsnīgu meiteņu draudzības portretu.

Divtūkstošie un mammas

Lai arī šķiet, ka tik ilgs laiks nemaz nav pagājis, divtūkstošo gadu sākums jau pašlaik var pretendēt uz «retro» statusu. «Lady Bird: laiks lidot» precīzi attēlo 2002. gadu – laiku, kad sociālie tīkli un viedālruņi vēl nav ikdienas sastāvdaļa. Atvāžamie mobilie telefoni, Džastins Timberleiks un attiecīgā mode. Par visu ir padomāts.

Pāri visam šis ir stāsts par to, cik mīlestības pilnas un sarežģītas ir mātes un meitas attiecības. Un jāsaka milzīgs paldies režisorei, ka viņa šo daudzpusīgo un grūto tematu ietērpusi tādā vieglumā, ka svarīgākais izgaismojas skaidri un gaiši. Un tik neticami aizkustinoši.

«LADY BIRD: LAIKS LIDOT»

Lady Bird

Komēdija, drāma, ASV, 2017

Režisore: Grēta Gerviga

Lomās: Sērša Runana, Lorija Metkalfa, Odeja Raša, Lūkass Hedžs, Džeiks Makdormans, Timotē Šalamē u.c.

Skatītāju viedokļi

ENNA HORNADEJA, «THE WASHINGTON POST»: EPISKA FILMA

*****

«Šāda veida spontanitāte, godīgums un humors kopā ar izcili fokusētiem un precīziem aktierdarbiem: «Lady Bird: laiks lidot» ir stila, jūtīguma un gara triumfs. Varbūt tās centrā esošā meitene nav smagsvars, bet viņas filma ir episka.»

A. O. SKOTS, «THE NEW YORK TIMES»: AIZRAUJOŠA FILMA

*****

«Es gribētu, kaut es spētu jums pastāstīt tieši, cik aizraujoša ir šī filma. Un man ir kārdinājums jums pastāstīt sešus dažādos veidus, kā filmas beigas var jūs saraudināt.»

TOMRISS LAFLIJS, «TIME OUT»: DZIĻI PERSONISKS STĀSTS

*****

«Jauks, dziļi personisks sievietes pusaudzības portrets, kas galvenokārt pievēršas meiteņu draudzības saitēm nekā īslaicīgiem romāniem ar puišiem. Režisores un scenārija autores Grētas Gervigas skaistā filma trīsuļo pievilcīgi vieglajā jaunības ritmā.»