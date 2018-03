NATO pirmā pastāvīgā jūras spēku grupa no šodienas līdz 3.aprīlim Rīgā viesosies ar diviem moderniem karakuģiem. Tos varērs apskatīt jebkurš interesents.

SNMG1 ir viena no divām NATO izvēršamām fregašu grupām, kas ir gatava jebkurā laikā īstenot tai dotos uzdevumus, sākot no mācībām līdz dalībai misijās. Lai uzturētu šīs spējas, SNMG1 patlaban sastāv no trīs karakuģiem - Kanādas fregates ar pretzemūdeņu spējām "HMSC St John’s", Dānijas pretgaisa aizsardzības fregates "HDMS Niels Juel" un Vācijas Jūras spēku korvetes "FGS Erfurt".

Rīgā viesosies "HDMS Niels Juel" un "FGS Erfurt", savukārt "HMCS St John’s" apmeklēs Kopenhāgenu.