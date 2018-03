Kā norādīja Rīgas mērs Nils Ušakovs (S), līdzekļi cietušajiem tiks nogādāti ar Latvijas Sarkanā krusta starpniecību, līdzīgi kā 2014.gadā, kad pašvaldība finansiāli atbalstīja arī Austrumukrainas konfliktā cietušos.

"Latvijas Sarkanā krusta pārstāvji sazināsies ar Krievijas kolēģiem, kuri būs viskompetentākie izlemt to, kam un cik liela palīdzība tiks sniegta," teica mērs, uzsverot, ka sadarbība ar nevalstisko organizāciju tiek izvēlēta apzināti.

Deputāts Vilnis Ķirsis (V) interesējās par to vai kāds no pašvaldības ir sazinājies ar Kemerovas iedzīvotājiem un konkretizējis vai tieši finansiālais atbalsts ir visnepieciešamākais. Mērs atbildēja, ka tieši šī iemesla dēļ izlemts sadarboties ar Sarkano krustu, jo viņu speciālisti esot viskompetentākie situācijas risināšanā. "Viņi vislabāk varēs izvērtēt situāciju un saprast vai palīdzību sniegt piešķirot naudu vai arī iegādājoties medikamentus, pārtiku vai citas preces. Sarkanais krusts ar šādām situācijām strādā visu laiku un mums nav pamata viņiem neuzticēties," sacīja mērs.

Deputāts Jānis Bordāns (JKP) jautāja vai Latvijas iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi šādā veidā atbalstīt kaimiņzemē cietušos. Priekšsēdētājs norādīja, ka priekšlikuma iniciatori ir vairāki deputāti, pie kuriem ir bijuši arī iedzīvotāji. "No vienas puses šis ir simbolisks atbalsts, taču uzskatu, ka brīžos, kad kaimiņvalstīs notiek traģēdija - ir jāizrāda solidaritāte," sacīja Ušakovs.

Debašu sadaļā Bordāns norādīja, ka šim mērķim ziedos naudu no personīgajiem līdzekļiem un aicinās to darīt arī savus partijas biedrus. "Tādā veidā šī palīdzības sniegšana būs daudz patiesāka un "pareizāka", nekā tad, ja mēs viņiem iedosim svešu naudu," teica deputāts, norādot, ka balsojumā ieceri neatbalstīs tieši šī iemesla dēļ.

Deputāte Eiženija Aldermane (GKR) sacīja, ka šim lēmumam ir arī psiholoģiskā puse. "Es dzīvoju Zolitūdē un es neteikšu, ka pie manis ir nākuši simtiem cilvēku, bet vismaz trīs līdz pieci ir teikuši "tāpat kā mūsu Maxima". Viņi izjūt saistību ar to, ko pārdzīvoja toreiz, kad pie mums notika traģēdija," teica deputāte.

Arī deputāts Sandis Riekstiņš (JKP) piekrita, ka šim lēmumam esot emocionāla nozīme. "Mēs daudzas emocionāli nozīmīgas iniciatīvas esam noraidījuši komiteju un domes sēdēs, tāpēc es nevaru atbalstīt šo priekšlikumu," sacīja deputāts, publiski apsolot, ka arī ziedos naudu šim mērķim no personīgajiem līdzekļiem.

Savukārt deputāts Ķirsis norādīja, ka "traģēdijas Eiropā un pasaulē notiek katru dienu." "Ikviena traģēdija ir skumjš notikums, taču tad, kad Kremļa atbalstīti spēki bombardē slimnīcas Sīrijā vai notiek terorakti Londonā, mēs nez kāpēc pieveram acis. Mani neatstāj sajūta, ka šis ziedojums nav patiesu motīvu vadīts, un ka šiem notikumiem tiek pieiets diezgan selektīvi," teica Ķirsis, norādot, ka pašvaldības ieceri balsojumā tomēr atbalstīs.

Noslēgumā mērs izteica atzinību kolēģiem no JKP. "Ir brīži, kad cilvēki par kaut ko vienojas neatkarīgi no politiskās pārliecības un tā, kas noticis viņu starpā agrāk. Es augsti vērtēju JKP rīcību ziedot naudu no personīgajiem līdzekļiem un uzskatu, ka viņu pozīcija ir apsveicama. Taču, ja vienlaicīgi var runāt par politiku, kā to dara Ķirsis, tad tas ir zemiski, taču viņam ļoti atbilstoši," sacīja mērs, norādot, ka "pēc šodienas diez vai būs spējīgs Ķirsim paspiest roku."

Kā vēstīts, ugunsgrēkā tirdzniecības centrā Krievijas pilsētā Kemerovā dzīvību zaudējuši vismaz 64 cilvēki, no kuriem lielākā daļa ir bērnu. Oficiālie dati liecina, ka ievainoti ir vēl vismaz 84 cilvēki.

Saistībā ar ugunsgrēku aizturēti un nopratināti vairāki cilvēki, tostarp nomnieks telpai, kurā, domājams, sācies ugunsgrēks.

Varasiestādes iepriekš paziņoja, ka ugunsgrēks varētu būt aizsācies iepirkšanā centra kinoteātrī, un tā rezultātā virs divām auditorijām iebrucis jumts.

Liesmas ēkā, kurā atrodas arī boulinga centrs, sauna un vairāki restorāni, bija pārņēmušas vairāk nekā 1000 kvadrātmetru lielu platību, vēstīja Krievijas mediji.