Izmeklējot Pierīgā izdarītas zādzības no privātmājām, kriminālpolicija nonāca pa pēdām iespējamam garnadzim - 1980.gadā dzimušam vīrietim. Noskaidrojot aizdomās turētā atrašanās vietu, 22. martā persona tika aizturēta. Pašreizējā informācija liecina, ka vīrietis laika posmā no 2016. gada līdz 2018. gada martam kopumā izdarījis vismaz astoņas zādzības no privātmājām Pierīgā un vienu zādzības mēģinājumu.

Policisti ir noskaidrojuši, ka vīrietis iekļuvis mājokļos, kad saimnieki bija izbraukuši, un darbojies tumsas aizsegā - pārsvarā vakaros un naktīs. Garnadzis bija iznesis vērtīgus juvelierizstrādājumus, pulksteņus, naudu un viegli pārnēsājamas elektroniskās ierīces.

Policisti ir atguvuši daļu no zagtajām mantām un šobrīd strādā, lai atgūtu arī pārējās.

Aizturētais jau iepriekš ir sodīts par mantiskiem noziegumiem. Policijas rīcībā nav informācijas, ka aizturētais vīrietis būtu saistīts ar Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča Langstiņu mājas apzagšanas gadījumu.

23. martā tiesa aizdomās turētajam piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.

Valsts policija aicina ievērot pastiprinātu piesardzību privātmāju un dzīvokļu saimniekiem, kuri Lieldienu brīvdienās dosies apciemot radiniekus un draugus, uz laiku pametot mājokli.