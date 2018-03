Kā ziņots, domes priekšsēdētāja atbrīvošanu rosināja 11 deputāti. Starp lēmumprojekta iesniedzējiem bija trīs deputāti, kas ievēlēti no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS).

Vējiņam tika pārmesta pārāk strauja pārmaiņu ieviešana un komunikācijas problēmas.

Gulbenes domē ir 17 deputāti. No ZZS ir ievēlēti seši, no Reģionu alianses un "Vienotības" pa četri, bet "No sirds Latvijai" - trīs deputāti.

Normunds Audzišs ir valdes loceklis un īpašnieks uzņēmumos "Dimdiņi" un "Skrīveru saldumi".