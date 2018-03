Krāsotas olas uz apsniguša kadiķa. (Foto: LETA)

Pēdējos 20 gados Lieldienās bijis gan +27 grādu karstums, gan -10 grādu sals

Tā kā Lieldienas atsevišķos gados var būt no 22. marta līdz 25. aprīlim, gadu no gada ir iespējami krasi atšķirīgi laika apstākļi – no vasarīga siltuma līdz ziemīgam salam un sniegam, vēsta Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centrā.