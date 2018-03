Neizpratni sabiedrībā pirms neilga laika raisīja ziņa, ka citvalstu pensionāri braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā nereti saņem agrākā vecumā nekā Latvijas pensionāri.

Dome trešdien skatīja grozījumus saistošajos noteikumos "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". Lai gan to būtība bija piešķirt braukšanas atlaides 100% apmērā studējošanjiek bāreņiem līdz 24 gadu vecumam, atrunāt Rīgas daudzbērnu ģimeņu reģistra ieviešanu un atlaižu piemērošanu tajos mikroautobusos, kuri aizstās konkrētus SIA "Rīgas satiksme" maršrutus, deputāti nelaida garām iespēju pievērsties arī pensionāriem.

Deputāti vairāku stundu garumā viens otru apvainoja un kritizēja par šo jautājumu. Opozīcija izteicās, ka koalīcija ar šādām atlaidēm piedāvā "suņa sūdu konfektē". Tāpat opozicionāri aicināja koalīcijas pārstāvjus "pārstāt zagt, shēmot un dzīvot pēc Krievijas likumiem", kā arī nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi visu pensionāru vidū.

Savukārt koalīcijas pārstāvji aicināja opozīcijas deputātus uzrunāt savus partijas biedrus Saeimā un panākt, lai visā Latvijā pensionēšanās vecums tiek noteikts no 55 gadu vecuma.

Skaļākās diskusijas sākās brīdī, kad tribīnē kāpa "Saskaņas" pārstāvis Aleksejs Rosļikovs. "Trīs dienas es klausos par to, kā ir jāpieņem valstiski svarīgi lēmumi un jādomā par Latviju, bet kas man to māca? Bijušais komjaunietis [Jānis] Bordāns, kurš izaudzis par ņipru komunistu? [Jutas] Strīķes kundze vienā no intervijām norādījusi, ka viņas vecāki principiāli nestājās komunistiskajā partijā un saka, ka visas nelaimes Latvijā ceļas no tā, ka nav bijusi lustrācija," izteicās Rosļikovs, paužot, ka "viņš uztraucas par Bordānu", jo Strīķe uz viņu skatoties kā "nelīdzsvarots kanibāls."

Pēc šī izteikuma zālē sākās tracis un Strīķe mudināja mēru Rosļikova izteicienus nodot izvērtēšanai Ētikas komisijā. Ušakovs norādīja, ka debašu laikā neviens deputāts no viņa puses nekad netiekot pārtraukts.

Pēc ilgstošas vārdu apmaiņas tribīnē kāpa Bordāns, kurš norādīja, ka kopš šodienas Rosļikovu cienīt vairs nevarot. "Pirms Ētikas komisijas es tev ļauju nākt atvainoties, jo es nekad neesmu bijis komunists un tas ir man dziļš aizvainojums. Es deviņdesmitajos biju vienīgais Saeimā, kurš ierakstīja, ka 14 gadu vecumā ticis ierakstīts komjauniešos. Tas, ka tu to atgādini - tas ir neglīti," sacīja Bordāns. Kaunināt Rosļikovu tribīnē kāpa arī citi opozīcijas deputāti.

Taču aizstāvēt biedru vēlāk tribīnē kāpa Mihails Kameņeckis (S), paužot, ka "mūsu politiskā atmosfēra un darba stils ir slikts". "Mums ir jādomā, ko un kā mēs sakām no tribīnes un vietas. Kāpēc jūs,, Strīķes kundze, varat mūs saukt par idiotiem un jums šķiet, ka jūs drīkstat tā darīt. Ja mēs paši nemainīsim šo visu un paši nesāksim cienīt viens otru - nekas nemainīsies," teica Kameņeckis.

Regīna Ločmele - Luņova (S) pauda viedokli, ka opozīcija dusmojas tāpēc, ka koalīcija bojājot viņu priekšvēlēšanu kampaņu. "Ja mēs sniegtu tiesā katru jūsu izteikumu, visas tiesas būtu pilnas - gan kriminālās, gan administratīvās. Pasekojiet līdzi tam, ko jūs šajos mēnešos esat te teikuši, mēs esam saukti par fašistiem, idiotiem un vēl sazin ko. Jūs kāpjat te un melojat. Jūsu vēlētājiem sen ir pilnas ausis ar saspraustiem makaroniem," izteicās deputāte.

Jautājuma skatīšanas procesā deputāte Baiba Broka (VL/TB-LNNK) bija iesniegusi priekšlikumu, kurš rosināja noteikt, ka braukšanas maksas atvieglojumi netiek piemēroti ārzemniekiem, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī bezvalstniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Tieši tādu pašu priekšlikumu iesniegusi bija Strīķe.

Savukārt deputāts Juris Pūce (LA) rosināja ieviest normu, ka visas Rīgā deklarējušās nestrādājošās personas, kas sasniegušas Latvijas likumos noteikto pensionēšanās vecumu, neatkarīgi no pilsonības, saņem braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no biļešu cenas.

Iepriekš šie priekšlikumi tika iesniegti skatīšanai komitejās. Abus priekšlikumus dome noraidīja.

Kā vēstīts, nestrādājošie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi bez maksas "Rīgas satiksmes" transportlīdzekļos var braukt no 63 gadu vecuma, turklāt pensionēšanās vecums arvien tiek paaugstināts, bet Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pensionāri atlaides saņem agrāk - jau no 55 gadu vecuma.

Rīgas sabiedrisko transportu bez maksas var izmantot 4916 Rīgā deklarēti Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņi - pensionāri, no kuriem 2997 vēl nav sasnieguši Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu 63 gadus.