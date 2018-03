Levits norādīja, ka ir vairāki iemesli, kāpēc latviešu valodai būtu jābūt apmācību valodai. "Tas izriet no Satversmes 4. panta, kur ir noteikts, ka valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda. Cita starpā tas izriet arī no Satversmes noteikuma par to, ka deputātu zvērestā ir noteikts, ka deputātam ir jāiestājas par latviešu valodu. Tas izriet arī no tā, ka faktiski visās Eiropas valstīs apmācības valoda pamatā ir savas valsts valoda," pauda Levits.

"Es domāju, ka mums ir pienācis laiks līdzšinējo šķeļošo politiku aizstāt ar vienojošu politiku," sacīja Levits. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Levits ir pārliecināts, ka līdzšinējā situācija bija "Padomju koloniālisma palieka, kuru ir laiks likvidēt". Viņš uzskata, ka Saeimas lēmums ļauj atbrīvoties no faktora, kas līdz šim ir šķēlis sabiedrību. "Es domāju, ka Latvijā šis izņēmums, kas ir bijis līdz šim no Padomju laika, ir savu laiku pārdzīvojis. Mēs varam redzēt, ka tas noved pie sabiedrības šķelšanas. Es domāju, ka mums ir pienācis laiks līdzšinējo šķeļošo politiku aizstāt ar vienojošu politiku," sacīja Levits.