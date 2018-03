27. martā neilgi pirms pulksten 2.00 Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes darbinieki devās uz izsaukumu Ziepniekkalnā, kur bija nepieciešama palīdzība Valsts policijai.

Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka izsaukums sākotnēji bijis par trokšņošanu, taču vēlāk atklājies, ka norādītajā mājoklī atrodasvairākas personas alkohola reibumā ar zīdaini. Vienu no personām jau bija aizturējuši Valsts policijas darbinieki, kuri notikuma vietā darbu pabeidza un aizturēto nogādāja iecirknī turpmāko procesuālo darbību veikšanai.



Rīgas pašvaldības policisti devās pie bērna mātes, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Zīdaiņa māte skaidroja, ka notikuma dienā devusies pārrunāt dažādus jautājumus par īres dzīvokli un atvasi atstājusi pie dzīvesbiedra radiniekiem. Vakarā, atgriežoties pagaidu dzīvesvietā, sieviete ieraudzījusi, ka visi lieto alkoholu un arī pati pievienojusies. No bērna mātes bija jūtama spēcīga alkohola smaka.



Lai gan dzīvoklī bija nesen veikts remonts, konstatēti bērnam nelabvēlīgi apstākļi. Istabās bija izmētātas drēbes, izsmēķi un tukši alkohola iepakojumi. Virtuvē bija netīru trauku kaudzes un ēdienu pārpalikumi. Tāpat visas telpas bija piesmēķētas.

Vienlaikus izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri apskatīja bērnu un konstatēja, ka meitenīti nav nepieciešams hospitalizēt.



Bērna mātei veikta alkohola koncentrācijas pārbaude. Testa laikā noskaidrots, ka viņa ir 3,13 promiļu reibumā. Viena no dzīvoklī esošajām sievietēm pastāstīja, ka iereibušajai zīdaiņa mātei kopā ir deviņi bērni, daži no viņiem adoptēti, savukārt citi atrodas bērnu namā.



Ņemot vērā, ka sieviete nebija spējīga parūpēties par savu bērnu, pieņemts lēmumu zīdaini šķirt no mātes un nogādāt drošā vidē, krīzes centrā. Lietas materiāli nosūtīti Rīgas bāriņtiesai, kā arī RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbiniekiem turpmākam darbam ar ģimeni, tostarp mātes atbildības izvērtēšanai.

