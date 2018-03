Konkrēto “Opel Corsa-E” Inga 2016. gada 21. decembrī iegādājās no oficiālā “Opel” dīlera “Amserv Krasta”. Automašīnas cena bija 11 700 eiro. Iegādes brīdī automobilim tika noformēta arī KASKO apdrošināšana.

Taču gandrīz pēc gada – 2017. gada 15. oktobrī – Ingas auto pamatīgi cieta satiksmes negadījumā.

“Braucot pa Gustava Zemgala gatvi, virzienā uz Gaujas ielas pusi, brīdī kad šķērsoju krustojumu ar Brīvības gatvi pie zaļās gaismas, pa galveno ceļu, krustojumā no kreisās puses man priekšā izbrauca “Audi”. Rezultātā ietriecos “Audi” aizmugurējā sānu daļā. “Audi” vadītāja uzreiz savu vainu atzina un izsauca policiju. Es savukārt sazinājos ar apdrošinātāju, lai pasūtītu evakuatoru, jo mans auto vairs nebija braukšanas kārtībā,” stāsta Inga.

Sagandēto spēkratu nodod apdrošinātājam

Fotogrāfijā, kuru nu jau bijusī auto īpašniece uzņēmusi dažus mirkļus pirms avārijas, var redzēt, ka automašīnas priekšējā daļa ir ievērojami bojāta un ir izlijis dzesēšanas šķidrums. Sadursmes brīdī cieta arī auto priekšējais panelis, jo trieciena dēļ nostrādāja gaisa spilveni.

Fotogrāfija tapusi neilgi pēc avārijas. (Foto: Personīgais arhīvs)

Inga piebilst, ka līdz negadījumam auto bijis ideālā stāvoklī. Tā nobraukums bija aptuveni 13 400 kilometri.

Ņemot vērā to, ka auto bija jauns un ar garantiju, tas tika nogādāts “Amserv Motors” servisā Krasta ielā, lai veiktu ekspertīzi par bojājumu apmēru.

Kā apgalvo Inga, servisa speciālisti esot konstatējuši, ka remonta izmaksas sastādītu vairāk nekā 70% no automašīnas vērtības un rekomendēja “automobili norakstīt”. 2017. gada novembra vidū parakstīts akts par pilnīgu automašīnas nodošanu apdrošinātāja īpašumā.

“Apdrošinātājs tad arī pieņēma lēmumu izmaksāt 9200 eiro kompensāciju un papildus vēl piedāvāja 2500 eiro par pašu auto, ja izdomāšu to viņiem atdot nevis paturēt sev. Rezultātā saņēmu visu summu, par kādu iegādājos auto,” atklāj Inga.

Pēcāk auto esot noņemts no uzskaites Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijā (CSDD) un ar pieņemšanas-nodošanas aktu atvests pie apdrošinātāja.

Pēc dažiem mēnešiem auto kā jauns

Ingai šķitis, ka šīs arī ir mazā auto dzīves beigas, taču vien pēc dažiem mēnešiem viņu patiesi pārsteidzis kāds atradums interneta sludinājumu portālā Ss.com.

“Skatoties cauri automašīnu sadaļai, piepeši ieraudzīju tādu pašu “Opel Corsa-e”, kāds bija man, vienīgi krāsai bija nedaudz citādāks tonis. Jau pašā sākumā radās aizdomas un, papētot tuvāk, sapratu, ka šis ir mans auto!” stāsta Inga. Automašīnas cena sludinājumā, kurš izvietots šī gada 15. martā ir 8550 eiro.

Būtiski, ka viņas rīcībā esošajos apdrošināšanas dokumentos un internetā ievietotajā sludinājumā atrodamais automašīnas VIN kods (transportlīdzekļa identifikācijas jeb šasijas numurs) sakrīt. Sakrīt arī reģistrācijas numura zīme.

Taču Ingu pārsteidzis tas, ka uz sludinājumā redzamās automašīnas virsbūves nav ne mazāko bojājumu pēdu. Kārtībā savests arī automašīnas priekšējais panelis.

Sludinājuma tekstā par iepriekšējiem bojājumiem nav ne vārda. Tieši pretēji – ir rakstīts, ka automašīna, kuru vēl pirms dažiem mēnešiem citi izlēma neremontēt augsto izmaksu dēļ, nu ir “praktiski jauna” un “ideālā stāvoklī”.

Foto: Ekrānuzņēmums no ss.com

Foto: Ekrānuzņēmums no ss.com

Foto no sludinājuma portālā Ss.com (Foto: Ekrānuzņēmums no ss.com)

Sludinājumā arī norādīts, ka transportlīdzeklim ir derīga tehniskā apskate – 12.2018.

Inga secinājusi, ka auto, pēc nonākšanas apdrošinātāju īpašumā, atradis jaunu saimnieku, kurš tad transportlīdzekli veikli salabojis un atkārtoti izlicis pārdošanā.

Jāpatur gan prātā, ka auto ceļu satiksmes negadījumā guva bojājumus, kuru dēļ eksperti prognozēja, ka remonta izmaksas sastādīs 70% no auto vērtības pirms negadījuma. Ņemot vērā šo atzinumu, kā arī konkrēto cenu, ar kādu auto šobrīd izlikts tirgū, ir pamats jautāt, cik kvalitatīvs un pilnvērtīgs ir bijis šis remonts.

“Kāds auto tirgotājs, kuram izstāstīju savu stāstu, pauda satraukumu par to, ka tāda diemžēl esot tā sistēma – apdrošināšanas kompānijas atpērk avārijās cietušus auto un pārdod tālāk privātpersonām vai firmām, kas savukārt veic auto remontu un pārdod tālāk. Vislielākās bažas gan esot par to, vai salabotajā automašīnā ir ielikta jauna drošības spilvenu sistēma, jo tā esot dārga,” izstāsta Inga.

Apdrošinātājs auto “atliekas” pārdevis

Jautājumu par šo situāciju kopumā ir visnotaļ daudz: Kādas ir apdrošinātāja tiesības, rīkojoties ar automašīnu, kura atzīta par ekspluatācijai nederīgu un atdota apdrošinātāja īpašumā? Vai to var pārdot kuram katram? Vai šādu automašīnu vispār ir iespējams likumīgi atgriezt apritē?

Konkrētajā gadījumā iesaistītais apdrošinātājs ir kompānija “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk BTA).

Uz portāla Jauns.lv iesūtītajiem jautājumiem apdrošinātājs atbildēja, sākotnēji apstiprinot, ka šajā apdrošināšanas gadījumā zaudējumi, “sakarā ar transportlīdzekļa bojāeju”, kā to dēvē apdrošinātājs, tika atlīdzināti saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem.

“Ja transportlīdzeklis ceļu satiksmes negadījumā iet bojā, ja tā remonts nav tehniski iespējams vai tas ir ekonomiski nepamatots, un transportlīdzekļa īpašnieks piekrīt transportlīdzekļa atzīšanai par bojā gājušu, tad apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību transportlīdzekļa īpašniekam, kas atbilst transportlīdzekļa vērtībai pirms ceļu satiksmes negadījuma,” paskaidroja BTA Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore Elīna Rasmane.

“Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas tiesības uz transportlīdzekļa atliekām iegūst apdrošinātājs, un tiek organizēta atlieku pārdošana. Pirms pārdošanas atliekas netiek uzlabotas ne kādā citādā veidā pārveidotas tās tiek pārdotas tādas kādas viņas ir un pircējs tiek informēts par atlieku stāvokli. Par atlieku tālāku realizāciju atbildību uzņemas pircējs,” skaidro BTA pārstāve.

BTA rīcībā informācija par pircēju tālākajām darbībām saistībā ar atlieku realizāciju gan nenonāk.

Atbildot uz jautājumu, vai bojā gājušu transportlīdzekli ir iespējams likumīgi atgriezt satiksmē, BTA arī norāda, ka, ja transportlīdzekļa īpašnieks vēlas par katru cenu remontēt bojā gājušo auto, tad viņš to var darīt arī tad, ja šāds solis būtu ekonomiski neizdevīgs.

“Līdz ar to teorētiski pastāv iespēja bojā gājušu transportlīdzekli saremontēt tā, lai ar to varētu droši piedalīties ceļu satiksmē, taču kvalitatīvs remonts var pārsniegt transportlīdzekļa tirgus vērtību,” piebilda BTA pārstāve.

Autocentra vadītājs: “Šādas automašīnas bieži vien tiek “salīmētas”

Papildus skaidrību šajā situācijā vieš autocentra “Amserv krasta” vadītājs Andis Araks.

Telefonsarunā ar Jauns.lv Araks arīdzan norāda, ka, ja apdrošinātājs atzīst automašīnu par bojā gājušu, tas nebūt nenozīmē, ka transportlīdzeklis ar konkrēto šasijas numuru ir sagaidījis savas dzīves beigas – lai spēkratu izņemtu no aprites uz mūžiem, tas esot jānoraksta pie CSDD/jādzēš no CSDD reģistra.

Šāds gadījums auto tirgotāju gan nepārsteidz.

“Iepriekš dzirdēts par šādiem gadījumiem, klienti ir sūdzējušies. Mēs kā auto tirgotājs pastāvam par to, lai šādos gadījumos, kad automašīnas tiek atzītas par ekspluatācijai nederīgām, tās tiktu gan noņemtas no uzskaites, gan arī norakstītas pie CSDD,” pauda “Amserv krasta” pārstāvis.

Komentējot šādu automašīnu remontēšanas iespējamo kvalitāti, autocentra vadītājs norādīja, ka šādos gadījumos automašīnas bieži vien tiekot “salīmētas”.

Veikt tehnisko apskati pēc avārijas nav bijis nepieciešams

Neatbildēts vēl palicis arī jautājums par sludinājumā norādīto derīgo tehnisko apskati.

Vai tiešām smagi cietušo automobili kādam izdevies saremontēt tā, lai ar to varētu likumīgi piedalīties satiksmē, turklāt paveikt to ar izmaksām, kuras dotu pamatojumu tirgot automašīnu pa 8550 eiro (par auto izmaksātā pamata kompensācija bija 9200 eiro)?

CSDD sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Jānis Aizpors, komentējot konkrēto gadījumu, gan norāda, ka, tā kā konkrētā automašīna pirmo reizi ir reģistrēta 21.12.2016., tam, kā jebkuram citam jaunam automobilim, tehniskā apskate tika piešķirta uz diviem gadiem – līdz 21.12.2018.

CSDD arī apstiprina, ka konkrētais automobilis no uzskaites noņemts aptuveni 2 nedēļas pēc avārijas – 02.11.2017., savukārt jau pēc nepilna mēneša – 28.11.2017. – tas ticis reģistrēts citas personas īpašumā, atjaunojot transportlīdzekli uzskaitē. CSDD arī informē, ka jaunais īpašnieks īpašuma tiesības ieguva no apdrošinātāja.

No CSDD atbildēm izriet, ka transportlīdzekļa norakstīšana (izņemšana no reģistra) tik tiešām nemaz nav notikusi – bijis vien apdrošinātāja atzinums, ka auto ir ekspluatācijai nederīgs, “gājis bojā”, kas, kā jau tika skaidrots, nenozīmē konkrētās auto šasijas neatgriezenisku noņemšanu no ceļa.

Kā zināms, noteikumi arī paredz, ka, ja automobilim, kurš atjaunots uzskaitē, joprojām ir derīga tehniskā apskate, tad atkārtota tehniskā apskate nav jāveic.

Līdz ar to arī izriet, ka konkrēto “Opel” markas auto pēc ievērojamajiem remontiem nemaz nebija nepieciešams vest uz CSDD.

CSDD arī skaidro, ka gadījumos, kad uz ceļu satiksmes negadījuma vietu tiek izsaukta Valsts policija, tai ir tiesības anulēt cietušā automobiļa tehnisko apskati, ja tiek konstatēts, ka bojājumi ir pietiekami smagi. Arī tas acīmredzot šoreiz nav noticis.

Auto pārdevējs atzīst, ka gaisa spilveni nav ielikti

Lai tomēr noskaidrotu ko vairāk par konkrētā auto remontdarbiem un tā pašreizējo stāvokli, portāla Jauns.lv žurnālists potenciālā pircēja lomā zvanīja uz telefona numuru, kurš norādīts sludinājumā.

Uz jautājumu: “Vai auto kādreiz ir cietis avārijā?” tika atbildēts: “Jā, nedaudz priekša ir bijusi dauzīta.”

Reaģējot uz atbildi, jautājām, vai sadursmes dēļ nav nostrādājuši arī gaisa spilveni un vai ir ielikti jauni, uz ko tika saņemta godīga atbilde – gaisa spilveni tik tiešām bija nostrādājuši un jauni nav ielikti. Viss esot aiztaisīts tā, “lai CSDD tehnisko apskati varētu iziet”.

Saskaņā ar noteikumiem, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar izgatavotāja paredzētajiem un darba kārtībā esošiem drošības gaisa spilveniem.

Ja drošības gaisa spilvena nav vai tas acīmredzami nav darba kārtībā, tad automobilim tehniskajā apskatē tiek piešķirts vērtējums "2".

Vērtējums "2" nozīmē, ka transportlīdzeklim konstatēti būtiski bojājumi vai trūkumi, kas ietekmē apkārtējo vidi vai var ietekmēt satiksmes drošību. Transportlīdzeklim tehniskās apskates uzlīme tiek izsniegta, kurā informācija par transportlīdzekli un termiņš, līdz kuram atļauts piedalīties ceļu satiksmē, tiek norādīts uz melna fona. Šādu transportlīdzekli, uzrādot tehniskās apskates protokolu, atļauts ekspluatēt Latvijā 30 dienu laikā no pamatpārbaudes veikšanas. Transportlīdzeklim ir jānovērš konstatētie trūkumi vai bojājumi un jāveic atkārtota pārbaude.

Nobeigumā jāteic, ka ir grūti spriest, cik regulāri ir šādi gadījumi Latvijas lietoto auto tirgū, kad avārijā cietis automobilis, kuru apdrošinātājs dēvē par “bojā gājušu” un “atliekām”, tiek veikli, “reanimēts” un nonāk atpakaļ satiksmē vienas tehniskās apskates ietvaros.

Atliek vien novēlēt potenciālajiem auto pircējiem nesteigties un būt īpaši uzmanīgiem kā arī noskaidrot maksimāli daudz par konkrētas automašīnas vēsturi, pirms lemt par tās iegādi.