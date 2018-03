Kā vēsta laikraksts "Diena", domes priekšsēdētāja atbrīvošanu rosināja 11 deputāti. Starp lēmumprojekta iesniedzējiem ir trīs deputāti, kas ievēlēti no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS). Ja vadības maiņa pašvaldībā notiks, iespējams, tā paliks ZZS rokās. Par nopietnāko kandidātu novada priekšsēža amatam tiek uzskatīts Normunds Audzišs (ZZS).

Vējiņam tiek pārmesta pārāk strauja pārmaiņu ieviešana un komunikācijas problēmas. "Šāds stāvoklis Gulbenē vēl nav bijis, ka mēs nevarētu sastrādāties un izrunāties. Novados visiem ir jāstrādā kopā. Mums nav ne jūras, ne naftas, ko dalīt," "Dienai" atzina Valtis Krauklis (Reģionu alianse). "Komunikācijas trūkums ir galvenais iemesls, kāpēc radās šī plaisa. Mērķi mums bija brīnišķīgi un kopīgi," atzīst Audzišs, kā pirmo pieminot arī efektīvākas novada pārvaldes izveidošanu. Reformas vienmēr rada pretestība, bet tāpēc tās esot jāsagatavo un jāizskaidro.

Gulbenes domē ir 17 deputāti. No ZZS ir ievēlēti seši, no Reģionu alianses un "Vienotības" pa četri, bet "No sirds Latvijai" - trīs deputāti.