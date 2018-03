Labdarības akcijā "Nepaej garām!" aicinās uzdāvināt piedzīvojumu

Latvijas Bērnu fonda organizētās nometnes sniedz iespēju visdažādāko talantu un radošo spēju izkopšanai. Bērni aizmirst, ko nevar, viņi attīsta to, ko var. Fonda vadītājs Andris Bērziņš stāsta, ka gadu gaitā iegūtā pieredze ļauj secināt, ka bērniem ar īpašām vajadzībām tās sniedz iespēju pilnveidoties un kalpo par atspēriena punktu pieaugušo dzīvei un lielākai patstāvībai. “Nometnēs viņus beidzot pamana nevis ar to ko viņi nevar, bet ar to ko viņi var izdarīt!” uzsver Bērziņš. Viņš arī norāda uz tuvinieku ieguvumiem, kas psiholoģiski sarežģītās situācijās ir jo sevišķi vērtīgi: “Arī vecākiem nometne ir iespēja atpūsties no diennakts rūpēm par bērnu ar īpašām vajadzībām un veltīt vairāk laika un uzmanības sev un citiem ģimenes locekļiem.”

Labdarības akcijas kulminācija, kā ierasts, notiks LTV1 ēterā – īpašā koncertā Klusās sestdienas vakarā. Šogad koncertu caurvīs ģimenes tēma – tajā piedalīsies Sējānu un Kaukuļu ģimenes, aktieris Mārcis Maņjakovs ar krustdēlu, Valts Pūce un čellu grupa Da Gamba, Kaspars Zemītis un konkursa “Supernova 2018” finālisti, grupa Sudden Lights, brāļi Intars un Lauris Busuļi, Ira un Rūta Dūdumas un citi mākslinieki.

Koncertu vadīs raidījumu vadītāja, modele un divu bērnu māmiņa Māra Sleja un atraktīvais aktieris un tētis Ainārs Ančevskis. Paralēli muzikālajiem priekšnesumiem tiksimies ar ģimenēm, kuru bērni jau piedalījušies nometnēs, un uzklausīsim pedagogus, kuri tajās strādājuši. Tāpat aktrise Karīna Tatarinova, mūziķis Ralfs Eilands un sportists Māris Verpakovskis dalīsies savā pieredzē, par to, ko sapratuši, ciemojoties nometnēs pie bērniem ar īpašām vajadzībām.

Foto: Publicitātes

Iespējams, tieši vasaras nometne var kļūt par vietu, kur bērniem ar īpašām vajadzībām izvēlēties savu nākamo profesiju vai vaļasprieku, saredzot nākotnes perspektīvu. Uzklausot bērnu stāstus un atmiņas par tām, jāsecina, ka nometņu lielākā vērtība ir tur uzplaukusī draudzība. Cits citu atbalstot, bērni veido sirsnīgas attiecības, integrējas sabiedrībā un aizmirst savas problēmas. “Tas ir brīnišķīgs mērķis, ko Latvijas Televīzija var palīdzēt sasniegt, tāpēc iedrošinām ikvienu atbalstīt šo mērķi ziedojot,” aicina LTV satura redaktore Vikija Valdmane-Rozenberga. Viņa arī norāda, ka iekļaujošas sabiedrības veidošana ir sabiedriskā medija atbildība un uzdevums, un labdarības akcijas ir viens no veidiem, kā to veicināt.

Foto: Publicitātes

Lai uzdāvinātu bērniem piedzīvojumu, jau šobrīd darbojas akcijas ziedojumu tālrunis – 90006484, uz kuru piezvanot, iespējams ziedot 1,42 eiro. Tāpat ziedot iespējams internetā, Latvijas Bērnu fonda mājaslapā – ziedojumi.lbf.lv, atstājot anonīmu ziedojumu kādā no visā Latvijā izvietotajām ziedojumu kastītēm ar Latvijas Bērnu fonda logo vai veicot pārskaitījumu nodibinājumam “Latvijas Bērnu fonds” (reģ. nr. 40008018725, a/s “SEB BANKA”, konta nr. LV42UNLA0002000707402), kā maksājuma mērķi norādot “Vasaras nometnes”. Vienas nometnes, kurā var piedalīties 25 bērni, vidējās izmaksas ir 9 500 eiro, bet tās ilgums – 10 dienas. To laikā bērni uzlabo veselību, pilnveido savas radošās prasmes un talantus un galu galā – atpūšas no ikdienas rutīnas.

Labdarības akcijas “Nepaej garām!” koncerta tiešraide – 31. martā, plkst. 21.25 LTV1.