Miris fotomākslinieks Vilhelms Mihailovskis

Fotomākslinieks savas karjeras laikā saņēmis vietējus un starptautiskus fotomākslas apbalvojumus, tostarp "World Press Photo" balvu "Golden Eye", Amerikas Fotogrāfijas biedrības PSA (Photographic Society of America), FIAP (Starptautiskā Fotomākslas federācija), BFFK, VENUS zelta medaļas. Viņam kā pirmajam no Padomju Latvijas tika piešķirts FIAP ekselences tituls, liecina aģentūras LETA arhīvs.

Mihailovskis ir arī režisora Herca Franka veidotās dokumentālās filmas "Augstākā tiesa" līdzautors.

1996.gadā viņš kļuva par Mārtiņa Buclera prēmijas laureātu. Par fotoalbumu "Lidojums" 2000.gadā tika apbalvots ar "Zelta Ābeles" prēmiju, 2006.gadā kļuvis par Cicerona prēmijas laureātu un 2007.gadā - par Rīgas Balvas laureātu. 2010.gadā mākslinieks kļuva par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.

Fotomākslinieks radījis vairākus vērienīgus darbus: no 1969.gada līdz 2007.gadam tapis 100 darbu cikls "Vecrīga", no 1971.gada līdz 2013.gadam - 530 darbu cikls "Dzīve kā realitāte", no 1985.gada līdz 1986.gadam - "Augstākā tiesa", kurā ietilpst 80 darbu, no 1998.gada līdz - 2013.gadam - "Lidojums" ar 350 darbiem, bet no 1975.gada līdz 2013.gadam - "Portrets" ar 500 darbiem.

Autora vārds minēts 55 prestižos fotomākslai veltītos izdevumos - albumos, monogrāfijās, enciklopēdijās -, kas izdoti deviņās pasaules valstīs.

Mihailovska darbi atrodas Francijas, Šveices, Vācijas muzejos, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā, Latvijas Fotogrāfijas muzeja kolekcijās.

Mihailovskis, sagaidot Latvijas simtgadi, Latvijas Nacionālajam arhīvam 2015.gadā dāvināja autorfotogrāfijas no savām kolekcijām "Manas 365 dienas", "Vecpilsēta" un "Portreti".

Atvadīšanās no Mihailovska notiks 27.janvārī plkst.13 Pļavnieku kapos.