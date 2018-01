Rīgas dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Rīgas pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus un dzīvojamās mājas atjaunošanu, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķirs šādām aktivitātēm – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei, atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros un atjaunošanas darbu veikšanai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tās daļa, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai. Līdzfinansējumu piešķirs pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Līdzfinansējuma saņēmēji tiks atlasīti, organizējot projektu pieteikumu konkursu.

Konkursa komisijas, kura izvērtēs projektu pieteikumus, priekšsēdētājs būs Rīgas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs, bet vietnieks deputāts Andris Bērziņš. No Rīgas Austrumu izpilddirekcijas komisijā darbosies Nekustamā īpašuma nodaļas Ekonomikas attīstības projektu vadītājs Jānis Lejnieks, no Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Parņenkovs un no Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Edijs Pelšs. Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas enerģētikas aģentūra” komisijā pārstāvēs projekta koordinators Igors Puntuss un vecākā eksperte Marija Kruglova. Komisijā darbosies arī Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces p. i. Kristīne Zīverte, Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors Gvido Princis, Latvijas Namu Pārvaldītāju un Apsaimniekotāju asociācijas valdes loceklis Ivo Lecis, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis un Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes priekšnieks Uldis Rakstiņš.