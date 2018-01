Pirmās ziņas par “Olainfarm” automašīnas konfiskāciju parādījās 2017. gada novembra vidū Krievijas sociālajā tīklā “Vkontakte”, izraisot neizpratni par notikušā iemesliem.

Ukrainas valdību atbalstošā konta “Sverdlovska – tev tas ir jāzina” publicētajā ierakstā tika apgalvots, ka valsts austrumos esošās pašpasludinātās republikas “Valsts drošības ministrijas” pārstāvji atņēmuši kādai sievietei automašīnu, kura pieder Latvijas farmācijas uzņēmumam “Olainfarm”.

Auto atņemts, jo “tam neesot bijis saimnieka”

Šī pati Luhanskas iedzīvotāja pēcāk esot vērsusies Krievijas atbalstīto separātistu izveidotajās policijas struktūrās.

Avots sociālajos tīklos publicēja arī spēkrata aprakstu: “Škoda Fabia” ar numura zīmi AA 39-62 HI, kurš, kā pēcāk portālam Jauns.lv apstiprināja “Olainfarm”, piederot Latvijas farmācijas firmas pārstāvniecībai Ukrainā.

Populārajā Krievijas sociālajā tīklā ievietotā publikācija, kurā aprakstīta Latvijas farmācijas uzņēmumam "Olainfarm" piederošas automašīnas konfiscēšana. (Foto: Ekrānuzņēmums no Vk.com)

Nelikumīgi izveidotās valsts ministrija kā iemeslu transportlīdzekļa konfiskācijai minēja faktu, ka firma “Olainfarm” nav reģistrēta tā dēvētajā “Luhanskas tautas republikā” un līdz ar to tai piederošais auto, atrodoties Krievijas atbalstīto separātistu sagrābtajā Luhanskas teritorijā, esot bez īpašnieka.

Sarunās ar separātistu ministriju plānoja iesaistīt “Olainfarm” juristus

Pērn rudenī kompānijas “Olainfarm” Sabiedrisko attiecību vadītāja Sigita Zviedre apstiprināja, ka konfiscētais automobilis tik tiešām pieder Latvijas uzņēmumam un bija nodots lietošanā tā pārstāvniecībai Ukrainā.

“To darba vajadzībām izmantoja pārstāvniecības darbiniece, kura līdz bruņota konflikta sākumam pildīja uzņēmuma pārstāvja pienākumus Luhanskas apgabalā. Pēc konflikta sākuma minētās darbinieces ģimene izbrauca no Luhanskas apgabala teritorijas, bet automašīnu izvest no šīs teritorijas vairs nebija iespējams, tāpēc to pieskatīja viņas radinieki,” e-pastā apstiprināja zāļu ražotāja pārstāve.

Tolaik uzņēmumā paskaidroja, ka situācija tiks risināta sadarbībā ar “Olainfarm” pārstāvniecības Ukrainā juristiem.

Separātisti nekavējoties atdevuši automobili

Šonedēļ uzņēmums informēja, ka auto jau sen ir atgūts.

“2017. gada 21. novembrī “Olainfarm” Ukrainas pārstāvniecības darbiniece, kura līdz bruņota konflikta sākumam pildīja medicīnas pārstāvja pienākumus Luhanskas apgabalā, vērsās pie “Luganskas tautas republikas” Valsts drošības ministrijas pārstāvjiem ar lūgumu automašīnu atgriezt, jo tā pieder AS “Olainfarm”, nevis privātpersonai. Šajā pašā dienā automašīna tika viņai atgriezta un izvesta no Luhanskas apgabala,” informēja uzņēmuma pārstāve Sigita Zviedre.

Pašlaik automašīna atrodas Poltavā un tiek izmantota AS “Olainfarm” pārstāvniecības Ukrainā darba vajadzībām.

Janukoviča gāšana, Krimas okupācija un karš Donbasā

Avots portālā “Vkontakte”, gan min, ka šis notikums ir spilgts atgādinājums par bruņoto grupējumu izvērsto marodierismu, ko pilsētas iedzīvotāji pārcieta 2014. gadā, laikā, kad Donbasā reģionā noritēja aktīva karadarbība.

Nelikumīgo Luhanskas un Doņeckas separātistu teritoriju izveidošanās iemesli meklējami 2014. gada Ukrainas iekšpolitikas notikumos, kad pēc plašiem protestiem un asiņainām demonstrācijām tika gāzts tā laika valsts prezidents Viktors Janukovičs.

Pēcāk 2014. gada februārī Krievija okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu un kopš 2014. gada aprīļa Maskavas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki, diversanti un Krievijas regulāro vienību karavīri ieņēmuši plašus apvidus Luhanskas un Doņeckas apgabalos, Ukrainas austrumos.

Sodot Krieviju par Krimas aneksiju un Austrumukrainas destabilizāciju, Eiropas Savienība, ASV un citas rietumvalstis noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām, Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm.