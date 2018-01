Auduma apdrukas māksla radošajā darbnīcā “Iepazīsti jūgendstila ornamentu”

Radošajā procesā tiks izmantoti koka spiedogi ar jūgendstila ornamentiem, kas radīti, iedvesmojoties no muzeja telpās satopamajiem 20. gadsimta sākuma sienu un griestu dekoriem. Darbnīcas dalībnieki iegūs paša radītu mākslas darbu, kas tapis muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”.

Nodarbības sākumā dalībnieki kopā ar darbnīcas vadītāju dosies ekskursijā, lai atjaunotajā Konstantīna Pēkšēna dzīvokļa interjerā ieraudzītu ornamenta dažādību sienu un griestu dekoratīvajā noformējumā. Pirms darbošanās ar audumu un krāsām, ko nodrošinās muzejs, būs iespēja veikt eksperimentus uz papīra vai auduma gabaliņiem.

Iesakām ņem līdzi savu kokvilnas dvielīti, priekšautu, spilvendrānu vai citu apģērba gabalu, ja vēlies to apdrukāt.

Pasākums paredzēts dažādām vecuma interesentiem, tomēr iesakām to apmeklēt no 12 gadu vecuma.



Ieejas biļete darbnīcā 5.00 EUR, skolēniem 2.00 EUR. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikt dalību iepriekš, zvanot pa tālruni +371 67181061.