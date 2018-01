Viņš sacīja, ka otrdien nolasītajā AS "Olainfarm" vadītāja testamentā bija minētas uzņēmēja trīs meitas, no kurām divas ir pilngadīgas, bet uzņēmēja atraitne tajā netika minēta. Viņš uzsvēra, ka nolasītais testaments tika izveidots laikā, kad Maliginu pāris vēl nebija precējies. Tomēr, ņemot vērā, ka abus vienoja laulības saites, Maliginai kā aizgājēja sievai atbilstoši likumam ir tiesības pretendēt uz sev neatņemamo mantojuma daļu, uzsvēra Knipšis.

Pēc viņa teiktā, neatņemamo mantojuma daļu Maligina var pieprasīt pašlaik, tomēr mantojuma sadales process var sākties tikai pēc tam, kad būs beidzies kreditoru, testamenta apstrīdētāju vai citu, kam ir mantojuma tiesības, pieteikšanās termiņš, kas noteikts līdz šā gada 13.aprīlim.

Knipšis skaidroja, ka pēc minētā datuma būs zināms uzņēmēja atstātā mantojuma apmērs, par kura sadali starp mantiniekiem tiks slēgta vienošanās. Maligina pēc likuma var pretendēt uz pusi no neatraidāmo mantinieku likumiskās daļas, proti, vienas astotās daļas mantojuma apmēra, ko iespējams saņemt naudā. Gadījumā, ja kāds no mantiniekiem nepiekritīs mantojuma sadalei, Maliginai sev neatņemamo mantojuma daļu iespējams piedzīt tiesā.

Kā ziņots, atbilstoši otrdien nolasītajam testamentam Maligina daļas uzņēmumos AS "Olainfarm" un SIA "Olmafarm" vienādās daļās mantos viņa bērni. Kā informēja "Olainfarm" pārstāvis, valdes loceklis Salvis Lapiņš, atbilstoši testamentam mantinieki turpmāko piecu gadu laikā nedrīkstēšot atsavināt vai dāvināt mantotās uzņēmumu daļas.

Lapiņš norādīja, ka otrdien nolasītais testaments vēl nav stājies spēkā, to var apstrīdēt citi iespējamie mantinieki.

Zvērināta notāre Valda Vaivara, kura nolasīja Maligina testamentu, sacīja, ka atbilstoši Civillikumam aizgājēja mantojums likumiski vienādās daļās pienākas neatraidāmajiem mantiniekiem - laulātajam un bērniem. Ja kādiem no neatraidāmajiem mantiniekiem aizgājējs testamentā nav neko atvēlējis, tad tiem ir tiesības pieprasīt neatņemamo daļu, kas ir puse no likumiskās daļas. Neatņemamo mantojuma daļu iespējams saņemt naudas izteiksmē.

Līdz ar to, pēc Vaivaras teiktā, katrs no Maligina četriem neatraidāmajiem mantiniekiem - laulātās un trīs bērniem - ir tiesīgs izprasīt sev neatņemamo mantojuma daļu, kas pielīdzināma astotajai daļai no kopējās Maligina atstātā mantojuma vērtības. "Neviens no neatraidāmajiem mantiniekiem nevar palikt bez mantojuma, un to [neatņemamo daļu] var izprasīt visi, kam uz to ir tiesības," sacīja notāre.

Viņa norādīja, ka iespējamie mantinieki, kreditori un citas personas, kas ir tiesīgas uz mantojumu, var pieteikties uzņēmēja mantojumam vai to apstrīdēt līdz šā gada 13.aprīlim. Vaivara sacīja, ka tikai tad būs skaidri zināms, cik liels būs Maligina mantojums un kāda būs tā sadale.

Maligins mūžībā aizgāja 2017.gada decembrī 52 gadu vecumā.

Maligins tieši un pastarpināti caur SIA "Olmafarm" bija lielākais "Olainfarm" īpašnieks. "Olmafarm" pilnībā piederēja Maliginam. "Olmafarm" piederēja 42% daļu, bet Maliginam 26% akciju, liecina biržas "Nasdaq Riga" dati.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā. "Olainfarm" koncerna kopējais apgrozījums 2016.gadā sasniedza 110,693 miljonus eiro, bet koncerna peļņa 2016.gadā bija 11,586 miljoni eiro.

Laikraksta "Dienas Bizness" pērn veidotajā Latvijas 100 bagātāko cilvēku sarakstā Maligins tika ierindots 7.vietā ar 70 miljonu eiro turību.