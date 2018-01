18. janvārī atklātais vides mākslas objekts „Goda vārti" Brīvības bulvāra un Elizabetes ielas krustojumā ir Rīgas veltījums Latvijai jubilejā. Tas veidots kā virtuāls piemineklis, kas ar mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību ļauj pieminekļa saturu regulāri mainīt, tādējādi dodot iespēju sekot līdzi valsts jubilejas svarīgajiem notikumiem. Jau šobrīd ikvienam ir apskatāmi Latvijas simtgadei un 1991. gada barikāžu atcerei veltīti stāsti.

„Goda vārti" simbolizē pārtapšanas procesu – no vienas kultūrtelpas uz citu, no vienas laiktelpas citā, no laicīgās telpas uz sakrālo. Vārti simboliski savieno laikus - pagātni, tagadni un nākotni. Savukārt Brīvības ielas ass „Goda vārtus" taisnā līnijā savieno ar Brīvības pieminekli – Latvijas valsts un tautas pagātnes liecinieku, bet vēl tālāk ejot, pāri Daugavai, slejas Gaismas pils. No tehnoloģiskā un saturiskā viedokļa šis pilsētvides objekts ir vērtējams kā veiksmīgs Latvijas radošo industriju piemērs un to potenciāla apliecinājums, jo tehniskie risinājumi un arī mākslinieciskais izpildījums radīts Latvijā," atklāšanas pasākumā akcentēja kultūras ministre Dace Melbārde.

Objekta „Goda vārti" idejas un dizaina autors ir mākslinieks Visvaldis Asaris, tā mākslinieciskās programmas 3D projekciju autors – videomākslinieks Māris Kalve, bet pieminekļa saturisko vēstījumu izstrādājis dzejnieks Andris Akmentiņš. Vides mākslas objektu izgatavoja Latvijā bāzēts LED tehnoloģiju ražošanas uzņēmums ar 25 gadu pieredzi SIA „PALAMI". Objekts uzstādīts sadarbībā ar Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma".

Vārtu vizuālo saturu plānots eksponēt ilgtermiņā, katru mēnesi stāstot citu stāstu. „Goda vārtu" virtuālajam vēstījumam un tā mainībai varēs sekot sociālā medija „Instagram" kontā: www.instagram.com/godavartisimtgadei