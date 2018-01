Sudraba skaidroja, ka konkrēti vārdi netikšot saukti, jo attiecīgā krimināllieta ir beigusies bez rezultāta un komisijai neesot pilnvaru rīkoties plašāk par izmeklētājiem. "Jāsaprot, ka mums nav pilnvaru kādu apsūdzēt," skaidroja politiķe.

Deputāte kopumā vērtēja, - ja kāds būtu gribējis, lai "oligarhu krimināllieta" nonāk līdz rezultātam, tas arī būtu izdarīts, bet šādas vēlmes neesot bijis un esot vien ticis "taisīts šovs". Komisija attiecīgi rosināšot sabiedrībai sniegt atbildes, kas izmeklēšanā tika izdarīts nepareizi.

Taujāta, kāpēc komisijas pēdējā sēde ir sasaukta pirms Saeimas plenārsēdes un vai šādi viņa cenšas paspēt pabeigt savas ieceres, pirms tiek atsaukta no komisijas, Sudraba apgalvoja, ka nekādu slēptu motīvu viņai neesot, un komisijas sēdes laiks esot pārcelts, jo "kolēģi sacīja, ka ir gatavi ātrāk pielikt punktu darbam".

Komentējot Andreja Judina (V/Par) apgalvojumus, ka tieši pēc Sudrabas iniciatīvas pārcelts sēdes norises laiks, politiķe atbildēja, ka viņai ar šādu lūgumu zvanījuši deputāti Igors Pimenovs (S) un Ainārs Mežulis (ZZS). Varbūt Judinam bija cita informācija no kādām slēgtām sanāksmēm, izteicās Sudraba un paziņoja, ka gan jau par viņas taisnību varēšot pārliecināties kādos jaunos nopludinātos telefonsarunu ierakstos, jo viņas telefona sarunas visu laiku kāds noklausoties.

78 Foto Andris Šķēle, Aivars Lembergs un Viesturs Koziols viesojas "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijā +74

Sudraba uzskata, ka vēršanās pret viņu komisijas vadībā notiekot, jo viņa visu laiku esot bijusi "neērts cilvēks", jo "aiz manis nestāv nauda vai intereses". Viņa domā, ka šis varētu būt arī iemesls, kāpēc viņai kā Saeimas deputātei nav izsniegta pielaide valsts noslēpumam, lai arī iepriekš kā Valsts kontroles vadītājai viņai tāda bijusi.

Sudrabas vērtējumā, arī Ringolda Baloža izstāšanās no viņas vadītās "No sirds Latvijai" (NSL) frakcijas, kas bija pamats runāt par viņas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas, esot daļa no cīņas pret viņu. "Tas nav Baloža kunga individuāls lēmums. Režisori ir citi un pēc neilga laika redzēsim, kuri tie ir," paziņoja Sudraba un pauda viedokli, ka NSL frakcijas izjaukšana partiju nesagraus. "Jūs vēl redzēsiet, cik mēs sekmīgi startēsim nākamajās Saeimas vēlēšanās," paziņoja Sudraba.

Savukārt organizācijas "Delna" pārstāve Liene Gātere Latvijas Radio pauda viedokli, ka "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs ir vērtējams kā farss un izgāšanās.

Viņa atgādināja, ka organizācija jau sākotnēji aicināja Sudrabu atkāpties no komisijas vadības, un, vadot komisiju, Sudraba piepildījusi "Delnas" bažas, piemēram, ar apšaubāmu ekspertu piesaisti.

Komisijas darba pozitīvās sekas bijušas tās, ka pie sabiedrības nonāca vairāk informācijas, lai arī "Delna" vēlētos, lai sarunas tiek publicētas pilnā apjomā. Tomēr Gātere vēlētos redzēt politiķu nopietnāku vēršanos pret valsts nozagšanu un korupciju.