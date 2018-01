Autovadītāj, izbrauc laikus: sniega dēļ braukšana apgrūtināta teju visā Latvijā

Braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem ir apmierinoši vienīgi Ventspils šosejas posmā no Usmas līdz Ventspilij, Liepājas šosejas posmā no Grobiņas līdz Liepājai, Bauskas šosejas posmā no Iecavas līdz pat Lietuvas robežai, Daugavpils šosejas posmā no Krāslavas līdz Baltkrievijas robežai, kā arī pa Rēzeknes apvedceļu un pa ceļu, kas savieno Rēzekni ar Ludzu.

Visi pārējie valsts nozīmes autoceļi ir piesniguši un braukšana pa tiem ir apgrūtināta, taču ceļi tiek tīrīti un kaisīti.

Sniegoti un grūti izbraucami šorīt ir arī reģionālie autoceļi daudzviet Latvijā, liecina LVC operatīvie dati.