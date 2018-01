Atceļ aizliegumu atrasties uz dažu Rīgas ūdenstilpju ledus

Pagaidām aizliegums ir atcelts uz Bābelīša ezera, Gaiļezera, Dambjapurva ezera, Ķengaraga dīķa, Mazjumpravas muižas dīķa, Bolderājas karjera, ūdenstilpes Uzvaras parkā, ūdenstilpes Arkādijas parkā, ūdenstilpes Viesturdārzā un ūdenstilpes Vladimira Kudojara parkā.

Tāpat aizliegums atcelts uz Juglas ezera (papildus Juglas ezerā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tālāk par 100 m no krasta līnijas, kā arī 500 m attālumā no Juglas upes ietekas un iztekas), Ķīšezera (papildus Ķīšezerā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 1000 m attālumā no Juglas upes ietekas, 200 m attālumā no Langas upes iztekas, 200 m attālumā no iztekas pie Ezermalas ielas 8A, kā arī posmā no Mīlgrāvja tilta līdz Zušu ielai 39 (600 m attālumā no krasta līnijas)), Māras dīķa (papildus Māras dīķī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 150 m attālumā no Mārupītes ietekas un 150 m attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma), Juglas upes posma no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1, Vecdaugavas posma no Audupes ielas 3B līdz Vēlavu ielai 28, Daugavas posma starp Krasta ielu līdz Grāpju pussalai, Bieķengrāvja posma no Mūkusalas ielas 76 līdz Mazajai Bauskas ielai 28A, Zunda kanāla posma no Ģipša ielas līdz Roņsalas ielai un Āgenskalna līča posma no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 7, un posma starp AB Dambi un Kuģu ielu (papildus Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 m attālumā no Mārupītes ietekas un 70 m attālumā no Zunda kanāla ietekas).

Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs atgādina, ka simtprocentīgi drošs ledus nemēdz būt, tādēļ iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem jebkurā gadījumā. J.Radzevičs aicina arī zemledus makšķernieku apzinīgāko daļu iesaistīties sabiedrības izglītošanā un nepalikt vienaldzīgiem, redzot citu žibulētāju vai iedzīvotāju pārgalvīgu rīcību, īpaši uzmanot bērnus, lai tie vieni paši neatrastos uz ūdenstilpju ledus.

Kā zināms, pazeminoties gaisa temperatūrai, ar pilsētas izpilddirektora rīkojumu uz Rīgas ūdenstilpēm ir noteikts paaugstinātas bīstamības periods, kura laikā, ja netiek piemēroti atsevišķi izņēmumi, iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts.