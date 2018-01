"Mums vienmēr ir principiāla pozīcija, ka neveidojam "sarkanās līnijas"," norādīja Ušakovs.

Viņš uzskata, ka, ņemot vērā tuvojošās Saeimas vēlēšanas, šis gads būs ļoti spraigs un populistisks. Tāpēc viņš arī atturas prognozēt, kas varētu strādāt jaunajā valdība. Viņaprāt, iespējamais "populisma vilnis" varētu nodarīt kaitējumu arī Saeimai.

Ušakovs uzskata, ka pērn notikušajās vēlēšanās "Saskaņas" piedāvājums bija vispieticīgākais.

Vaicāts, vai viņam nav bažu, ka Krievija varētu mēģināt ietekmēt Saeimas vēlēšanas, politiķis teica, ka Latvijas vēlētāji, pirmkārt, patērē informāciju no vietējiem medijiem. Līdz ar to, viņaprāt, nav pamata izteikt bažas, ka ietekme no kādas citas valsts varētu novest pie tā, ka mainās vēlēšanu rezultāti.

Norādīts uz partijas "Latvijas Krievu savienība" (LKS) aktualitātēm, politiķis norādīja, ka viņam ir retorisks jautājums: "Ja cīnāties ar nacionālistiem, kāpēc ir jālamā "Saskaņa"?".

Borisa Ņemcova iela Rīgā?

Iniciatīva vienu no Rīgas ielām nosaukt par godu Krievijas opozicionāram Borisam Ņemcovam pēc būtības ir atbalstāma, uzskata Rīgas mērs. Viņš gan norādīja, ka Rīgā esot pieņemts nogaidīt desmit gadus pēc cilvēka nāves pirms šādas iniciatīvas īstenot. "Pieturēsimies pie principa, ka uzturam šos desmit gadus," sacīja Ušakovs.

Ņemcovs tika nošauts 2015.gada februārī, kas nozīmē, ka minētā iecere varētu tikt īstenota ātrākais pēc septiņiem gadiem.

Rīgas mērs piebilda, ka šobrīd tiekot spriests par iespēju nodēvēt kādu galvaspilsētas vietu 2008. gadā mūžībā aizgājušās latviešu aktrises Vijas Artmanes vārdā.

Ar priekšlikumu nosaukt kādu no Rīgas ielām par godu Ņemcovam pie Ušakova vērsies partijas "Vienotība" Rīgas domes frakcijas priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.

Iepriekš arī vēstīts, ka šomēnes ASV varasiestādes paziņojušas, ka daļa avēnijas līdzās Krievija vēstniecībai Vašingtonā nosaukta par Borisa Ņemcova laukumu.

Ņemcovs tika nošauts 2015.gada 27.februārī Maskavas centrā, netālu no Kremļa. Pēc dažām nedēļām tika aizturēti pieci čečeni, kas tika apsūdzēti Ņemcova slepkavībā.

Tomēr Ņemcova tuvinieki un opozīcija apgalvo, ka slepkavības plānotāji nav atrasti, norādot, ka ar to ir tieši saistīts Čečenijas republikas vadītājs Ramzans Kadirovs, kurš, iespējams, rīkojies saskaņā ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojumu.