Ja kādiem no neatraidāmajiem mantiniekiem aizgājējs testamentā nav neko atvēlējis, tad tiem ir tiesības pieprasīt neatņemamo daļu, kas ir puse no likumiskās daļas. Neatņemamo mantojuma daļu iespējams saņemt naudas izteiksmē.

Līdz ar to, pēc Vaivaras teiktā, katrs no Maligina četriem neatraidāmajiem mantiniekiem - laulātās un trīs bērniem - ir tiesīgs izprasīt sev neatņemamo mantojuma daļu, kas pielīdzināma astotajai daļai no kopējās Maligina atstātā mantojuma vērtības.

"Neviens no neatraidāmajiem mantiniekiem nevar palikt bez mantojuma, un to [neatņemamo daļu] var izprasīt visi, kam uz to ir tiesības," sacīja notāre.

Viņa norādīja, ka iespējamie mantinieki, kreditori un citas personas, kas ir tiesīgas uz mantojumu, var pieteikties uzņēmēja mantojumam vai to apstrīdēt līdz šā gada 13.aprīlim. Vaivara sacīja, ka tikai tad būs skaidri zināms, cik liels būs Maligina mantojums un kāda būs tā sadale.

Kasjauns.lv jau ziņoja, ka mūžībā aizgājušā farmācijas kompānijas "Olainfarm" vadītājs un līdzīpašnieks Valērijs Maligins testamentu sastādījis pirms laulībām ar aktrisi Elīnu Maliginu, un visus īpašumus novēlējis trim savām meitām. Mātei viņš novēlējis 50 000 eiro.

Testaments paredz, ka piecu gadu laikā bērni nedrīkstēs atsavināt vai atdāvināt no Maligina mantotās "Olainfarm" un šī zāļu ražotāja akcionāra "Olmafarm" kapitāldaļas. Maligina īpašumā tieši un pastarpināti caur "Olmafarm" bija nepilni 70% "Olainfarm" akciju.

Testamenta nolasīja zvērināta notāre Valda Vaivara savā prakses vietā Rīgā.

Jau vēstīts, ka Maligins mūžībā aizgāja 2017.gada 9. decembrī 52 gadu vecumā. Žurnāls “Dienas Bizness” pērn novērtēja, ka Maligins ir 7. turīgākais cilvēks Latvijā un viņa īpašumu vērtība ir ap 70 miljoniem eiro. Maligins kļuva par "Olainfarm" valdes priekšsēdētāju pēc uzņēmuma privatizācijas 1997. gadā.