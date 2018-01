Bikše sacīja, ka sabiedrības sašķeltību var just reti, tomēr Uzvaras diena parasti ir viena no šīm reizēm: “Es domāju, nu nav jau tās daudzas reizes tajā gadā, kad tu jūti to sašķeltību, bet atceros, ka gāju cauri Pārdaugavai, kad bija tas gājiens uz Uzvaras pieminekli. Tad tu tiešām jūti.”

Bikše atzina, ka daudziem ar Uzvaras dienu saistās negatīvas konotācijas, tomēr viņš uzskata, ka tā būtu jāatzīmē, jo šie svētki pēc būtības nav negatīvi. “Es saprotu, ka tur ir konotācijas, ka tas sasaistās ar to nākošo okupāciju. Tā ir taisnība, bet ne jau par to tie cilvēki priecājas! Es saprotu, ka tā ir politiski šausmīgi grūta lieta, bet man liekas, ka vajadzētu atzīmēt uzvaru, jo tiem cilvēkiem tā ir Uzvaras diena. Uzvara – beidzās karš! Principā lieliski!” raidījumā pauda mākslinieks.

Bikše uzskata, ka Uzvaras dienas atzīmēšana palīdzētu saliedēt sabiedrību. Viņš uzsvēra, ka pašlaik latvieši pietiekami neieklausās otrā pusē: “Tā ir liela lieta! Jūs, latvieši, nevarat tikai prasīt, lai viņi paklanās, izdara to un to. Ir jau arī otra puse, kuriem ir savi svētumi, savi iemesli.”

Mākslinieks ir pārliecināts, ka arī “Saskaņas” iekļūšanai valdībā būtu pozitīvas sekas. “Man liekas, ka “Saskaņai” ir jāiet valdībā. Vajag viņu kaut kā tajā valdībā dabūt, lai viņi piedalās, lai viņi arī uzņemas atbildību par to visu, kas ar mums notiek. Būs grūti, bet būs savādāk!” raidījumā sacīja Bikše.

