Lūdz palīdzēt žurnālistei Anitai Daukštei, kurai aizdomīgos apstākļos nodega ģimenes māja

Kā zināms, izsaukums uz notikuma vietu Rēzeknes novada Lūznavas pagastā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 11. janvārī plkst.11.15. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka deg vienstāvu dzīvojamā māja 110 kvadrātmetru platībā. Ugunsnelaimi izdevās lokalizēt plkst.14.33. Vēl pirms VUGD ierašanās no mājas evakuēts viens cilvēks, kurš nodots mediķu rīcībā.

Aicinājumu palīdzēt Daukštei, kurai ir aizdomas, ka ar viņu notiek izrēķināšanās, kuru īsteno kontrabandisti, kas laikrakstā jau vairākus gadus tiek atmaskoti un tiek iztirzātas viņu darbības shēmas, izplatījusi viņas kolēģe Laima Linuža.

Žurnāliste uzskata, ka viņas mājas aizdedzinātas tīšām, turklāt tieši šo publikāciju dēļ.

Linuža informē, ka Daukšte šobrīd vērsusies policijā ar lūgumu nopietni izmeklēt mājas dedzināšanas lietu, kā arī lūgusi policijai aizsardzību. "Izmeklēšana jau sākta. Par aizsardzības piešķiršanu informācijas pagaidām nav. Diemžēl Anita apgalvo, ka māja nav bijusi apdrošināta, tāpēc nekādu kompensāciju viņa nesaņems," atklāj viņas kolēģe.

Viņa norāda: "Ir arī laba ziņa – veselības krīzi Anitas māte pārvarējusi. Tagad redzams, ka dzīvībai vairs briesmas nedraud. Taču bija mirkļi, kad likās, ka viņas sirds neizturēs."

Anitas Daukštes māte. (Foto: No personīgā arhīva)

Linuža saka, ka avīzes redakcija aicina cilvēkus atbalstīt Anitu materiāli, ziedojot mājas atjaunošanai naudu vai arī ziedot viņai būvmateriālus. Anita lūdz pārskaitīt naudu uz viņas dēla kontu. (LV94NDEA0000081686731, Artūrs Daukšts, ar norādi "Ziedojums žurnālistei").

Nodegusī māja. (Foto: No personīgā arhīva)

Par ko ir stāsts?

„Ludzas Zeme” jau vairākus gadus raksta un atklāj kontrabandas shēmas, publicējusi kontrabandistu atklāsmes, norādījusi vietas, kur un kā muitnieki saņem kukuļus, stāstījusi, kā kontrabandistus piesedz un aizstāv policija, muita, tiesa, prokuratūra, advokāti. Tāpat laikraksts atklājis konkrētas vietas, kurās pāri robežai no Krievijas Latvijā nonāk kontrabandas alkohols, cigaretes, spirts un degviela. Pašlaik pret „Ludzas Zemi” ir ierosinātas četras tiesvedības, kuras cēluši virkne tiesībsargājošo institūciju pārstāvju – policisti, prokurori, advokāti - par to, ka viņi nepamatoti nomelnoti un kompensācijās pieprasa daudzus tūkstošus eiro. Bet tā vietā, lai „apvainotie” saņemtu sāpju naudu, „Ludzas Zeme” publicē informāciju par to, ka viņi tiešā veidā saistīti ar kontrabandistiem

Redakcijā iesūta kontrabandas karaļa viltus sievu

Viss sākās pirms vairākiem gadiem, kad savulaik par kontrabandas karali dēvētais Raitis Kononovs, kurš vēlāk tika notiesāts par cigarešu kontrabandas organizēšanu, „Ludzas Zemei” sīki izstāstīja, kā Latvijā nonāk kontrabanda, portālam Kasjauns.lv pastāstīja Linuža. Mežā pat parādīja vietu, kur muitnieki un robežsargi saņem kukuļus.

„Kad teju bijām sarunājuši interviju ar Kononovu, pie manis kabinetā ienāca kāda sieviete, kura stādījās priekšā kā Kononova sieva un pieprasīja, lai mēs beidzam vajāt Kononovu, ka viņš mums nekādas intervijas nesniegs. Vēlāk izrādījās, ka Kononova sieva uz „Ludzas Zemi” nekad nebija nākusi. Tā bija viņai līdzīga sieviete, kuru pie mums iesūtīja mafija, lai viņa mūs pierunātu atteikties no ieplānotās publikācijas. Tātad kāds bija noklausījies mūsu telefonsarunas un rīkojies,” saka Linuža.

Mafijai neizdevās apklusināt „Ludzas Zemi”. Bet tai izdevies uzsākt karu pret žurnālistiem, kuri nu jūtas neaizsargāti.

Tagad pret Linužu kāda advokāte Preiļos ierosinājusi lietu par viņas goda un cieņas aizskārumu, prasot kompensācija 5000 eiro. Ar tiesvedībām nomocītā Linuža bija teju piekritusi mierizlīgumam – advokāte atsauc prasību par milzīgās kompensācijas pieprasīšanu, bet Linuža viņai atvainojas par neslavas celšanu. Ceturtdien redaktore sēdēja savā kabinetā un sacerēja mierizlīguma tekstu. Bet nu to vairs nenoslēgs, jo todien tika nodedzināta viņas kolēģes Anitas Daukštes dzimtas māja Lūznavā. Abas uzskata, ka tā bijusi kontrabandistu atriebība.

Mīklainos apstākļos nodeg kontrabandas apkarotājas māja

Ne cietušajai, ne „Ludzas Zemei” nav tiešu pierādījumu, ka Daukštes māju aizdedzinājusi kontrabandas mafija, bet viss par to liek domāt. Policija no cietušās pieņēmusi iesniegumu un viņa cer, ka izmeklēšana notiks godprātīgi. Tāpat Daukšte, vērsusies policijā, lūdzot aizsardzību.

Līdz pamatiem nodegušajā mājā bija vērtīgas mantas, iedzīve, dārga tehnika un mēbeles. Mājā dzīvoja žurnālistes māte, kura 11. janvārī ap desmitiem no rīta izgāja no mājas darboties pa pirti un saimniecību. Pēc pārdesmit minūtēm viņa gāja atpakaļ un ieraudzīja, ka māja deg. Atvērusi durvis, uguns sprāgusi sejā, dūmi vēlušies virsū. No mājas palikuši tikai pamati.

Jāteic, ka māja iepriekšējā vakarā un šai dienā netika kurināta, arī ar elektrības instalāciju tur bija viss kārtībā, jo Anitas vīrs ir labs elektriķis un pirms gada mājā nomainīta visa instalācija. Tātad vienīgā iespējamā versija – tīša dedzināšana. Mājā nodega arī vistas, kas uz brīdi bija ienestas siltumā.

Daukšte iesniegumu policijā norāda, ka ugunsnelaime, iespējams, saistīta ar kontrabandu atmaskojošiem rakstiem un viņas tiesas procesiem, kas faktiski pret viņu nepamatoti safabricēti.

Žurnālistes māte ievietota slimnīcā, jo seja nedaudz apdegusi, bet no plaušām nāk dūmu radītās tumšās krēpes. Arī Anita visu laiku dzīvo ar asinsspiediena mērītāju blakus, jo viņas veselības stāvoklis nav stabils.

Ugunsnelaime ir zīmīga jo īpaši tāpēc, ka tieši 11. janvārī Daugavpilī tika skatīta krimināllieta pret Anitu Daukšti par it kā neslavas celšanu pret Ludzas kriminālpolicijas priekšnieku Denisu Žulinu. Dienu pirms tam pie Anitas bija ieradušies policisti, kuri sacīja, ka, ja viņa nedosies uz šo tiesas procesu, tad viņu vedīs ar varu. Tiktāl lieta neaizgāja, jo liecinieki un žurnāliste labprātīgi ieradās Daugavpils tiesā. Žurnāliste paziņoja, ka noraidījusi Daugavpils tiesas sastāvu un lūgusi lietu skatīt Rīgā vai Kurzemē, jo uzskata, ka Daugavpilī to nevar izdarīt objektīvi, jo šajā reģionā kontrabandas mafija ir īpaši spēcīga. Anita saņēma atteikumu, taču tiesa nolēma šo lietu sūtīt skatīšanai uz Rēzekni. Šai lietā žurnālisti tiesā par publikācijām, kas apliecina, ka policijas darbinieki nelikumīgi situši un izkropļojuši nevainīgu puisi.

Vēl viena "apvainotā"

Daukšte tiesājas arī ar prokurori Natāliju Gromu.

Pēc Rēzeknes prokurores Natālijas Gromas iesnieguma kriminālprocess pēc Krimināllikuma 157. panta 2. daļas - par neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī - pret laikraksta "Ludzas Zeme" žurnālisti tika sākts 2015.gadā.

Groma iepriekš skaidroja, ka ar iesniegumu policijā esot vērsusies tādēļ, ka laikrakstā publicētie raksti, kuros figurē viņas vārds, esot melīgi. Arī informācija par it kā esošu interešu konfliktu neatbilstot patiesībai.

Prokurore pieļāva, ka viņas godu un cieņu aizskarošās publikācijas laikrakstā varētu būt parādījušās sakarā ar kāda pazīstama Kārsavas kontrabandista lietas iztiesāšanu.

Savukārt Daukšte, atsaucoties uz viņas rīcībā esošo informāciju, apgalvoja, ka Gromai esot interešu konflikts, iztiesājot kontrabandas lietas, jo viņas māsa esot Latgales "kontrabandas karaļa" Viktora Šabohina sieva.

Publikācijās Gromai tiek pārmesta arī dzīvošana pāri saviem līdzekļiem - lepnā mājā, kura gan esot reģistrēta uz māsas vārda, un palīdzības nesniegšana kādam ceļu satiksmes negadījumā cietušam vīrietim, ar kuru kopā viņa atradusies mašīnā, un notikuma vietas atstāšana. Minētais negadījums gan noticis pirms daudziem gadiem.

Sakarā ar pret viņu sākto lietu žurnāliste sagatavojusi un nosūtījusi iesniegumus Ģenerālprokuratūrai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kuros lūdz izvērtēt prokurores darbību. Daukštei minētajā lietā ir liecinieka statuss.

„Tas ir karš!”

„Ludzas Zemes” redaktore Kasjauns.lv saka, ka pret Ludzas žurnālistiem kontrabandisti ir izvērtuši īstu karadarbību. „Esam kā redakcija iesaistījušies cīņā ar pašu velnu. Kas mūs glābs? Tikai tas, ka mēs publicēsim to, ko nojaušam un kas notiek. Es domāju, ka notikušais ir brīdinājums man un galvenajai redaktorei. Mūsu ģimenes un īpašumi apdraudēti, bet izmeklēšanai pieejami visi mūsu dati, adreses, e-pasti, maksājumi, biogrāfija, draugu un radu adreses un tālāk. Saprotams, ka bandītiem nebija jēgas dedzināt dzīvokli, kuru es īrēju. Ne jau es ciestu. Arī auto, kas ir kredītā, diezin vai ir jēga spridzināt. Tātad izvēlējās dzimtas māju. Domāju, ka tas bija jau sen plānots,” pauž Daukšte.

Savukārt Linuža teic: „Es pati kā laikraksta galvenā redaktore signālu esmu uztvērusi un sapratusi. Man un manai ģimenei arī tiek netiešā veidā ar šo ugunsgrēku izteikti draudi. Jebkas nelāgs, kas notiks ar maniem īpašumiem, redakciju, maniem radiem un mani pašu, būs mafijas pirksts. Jā, tas man ir skaidrs. Kas tā var būt – autokatastrofa, pēkšņa nāve, dedzināšana vai sprādziens vai vēl kas cits? To es varu tikai minēt.

Taču nu jau ir tapis skaidrs, ka redakcijai advokāti un uzvaras tiesās nav svarīgas. Runa ir par mūsu dzīvību un drošību. Kādi pierādījumi vēl ir vajadzīgi, lai saprastu, ka līdz šim „Ludzas Zeme” ir rakstījusi patiesību? Ja mūs grib iznīcināt, tad tas nozīmē, ka esam iekustinājuši monstru. Šobrīd es kā redaktore esmu izvēles priekšā – atteikties no cīņas un visiem atvainoties un atsaukt visas publikācijas vai likt zem sitiena savu ģimeni. Kāds man iesaka tikties un veikt pārrunas ar bandītiem. Nožēlojama situācija.

Noziedznieki šajās dienās ir uzlauzuši manu e-pastu. Acīmredzot tur tika meklēti dokumenti, lai noskaidrotu, kur esmu vērsusies ar sūdzībām. Ļoti šaubos, ka kāds meklēja pierādījumus manai pretvalstiskajai darbībai vai draudzībai ar kontrabandistiem...”