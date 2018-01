Ugunsgrēkos Latvijā sestdien cietis viens cilvēks

VUGD pārstāve Inta Palkavniece informēja, ka plkst.20.15 saņemts izsaukums uz Baidzeles ielu Liepājā, kur bija redzami dūmi. Glābējiem ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī deg sadzīves priekšmeti 0,2 kvadrātmetru platībā.

Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Savukārt pašu spēkiem no ēkas bija evakuējušies trīs cilvēki.

Kopumā aizvadītajā diennaktī dzēsti 32 ugunsgrēki, no kuriem pieci galvaspilsētā, astoņi citās pilsētās, bet vēl 19 novados.

VUGD veicis arī 14 glābšanas darbus, bet septiņi izsaukumi bijuši maldinoši.



