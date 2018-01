Pedofilu mednieki Volverhamptonas pilsētā ielenkuši Latvijas pilsoni, kurš it kā esot atnācis uz satikšanos ar 12 gadus vecu meiteni. Latviešu imigrantam "slazdi" tika izlikti apzināti, jo neformālā pilsoniskā grupa iepazīšanās sludinājumu lapā internetā izlikās par bērnu un sarunāja tikšanos klātienē.



Latvieša aizturēšana tika tiešraidē rādīta sociālajā tīklā "Facebook". Aizturētais savu vainu noliedza. Viņš arī sacīja, ka nav aizliegts apmeklēt pornogrāfiskas pieaugušo lapas un tā neesot viņa atbildība, ka pieaugušo lapās ir apšaubāmi profili. Tikmēr aktīvisti norādīja: "Ja bērns saka, ka viņai ir mazāk par 16 gadiem, tev vajadzēja to profilu nobloķēt, bet tu izrādīji pirmais iniciatīvu komunicēt. [...] Tu runāji ar 12 gadīgu meiteni, sūtīji viņai nepiedienīgu materiālus un arī vēl pornogrāfiskas foto, tu nosūtīji viņai divus video ar masturbāciju."



Starp 20 000 "Facebook" komentāru savu sašutumu par aizturētā latvieša iespējamo kriminālpārkāpuma mēģinājumu pauda citi Lielbritānijā dzīvojošie latvieši. "Esmu latvietis no Volverhamptonas un man kauns, ka ir tādi dzīvnieki. Kauns!" "Es novērtēju jūsu komandas darbu, bet es šo puisi zinu. Es nespēju noticēt, ka viņš uz ko tādu būtu spējīgs." Tomēr citi tiešraides skatītāji bija tik ļoti sadusmoti, ka devās pedofiliskajās tieksmēs apsūdzēto latvieti piekaut, jo atpazina aizturēšanas vietu. Pedofilu mednieki saprata, ka var izcelties kautiņš un nolēma aizturēto pašrocīgi nogādāt policijas iecirknī ar savu auto.



Rietummidlendas grāfistes policijā "LNT Ziņām" piektdien apstiprināja, ka tik tiešām pie viņiem ir ievests un vēlāk apcietināts Latvijas pilsonis. "34 gadus vecais vīrietis no Volverhemptonas ir arestēts uz aizdomu pamata par seksuālu komunikāciju ar bērnu, ļaunprātīgu saziņu un mēģinājumu satikt bērnu seksuālās uzmākšanās nolūkā. Persona, kas tika arestēta ceturtdien, 11. janvārī, plkst. 10.30 vakarā joprojām atrodas apcietinājumā šodien, 12. janvārī."



Kad gaidāma tiesas sēde par turpmāka drošības līdzekļa piemērošanu vai lietas izskatīšanu, vēl nav zināms.

