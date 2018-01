Vairums no patversmē esošajiem putniem ir ievainoti vai slimi, tomēr tas nevienu neinteresē, jo dzīvnieku labturības nolūkos pagalmā uzceltās būves nav saskaņotas pilsētas domē: tātad ir nelikumīgas.

"Drauga spārns" vadītāja Anete Asare lūdz Jūrmalas domi un tās priekšsēdētāju Gati Truksni ļaut parūpēties par dzīvniekiem līdz brīdim, kad Tukuma novadā tiks pabeigta jaunās patversmes būve un putnus varēs pārvest uz turieni. Vairumam dzīvnieku nonākšana brīvdabā šajos laikapstākļos nozīmētu ātru nāvi, bet dažas iesaistītās amatpersonas esot atradušas risinājumu: dzīvniekus iemidzināt.

Anete ir uzsākusi parakstu vākšanu divās platformās: gan Manabalss.lv, gan Change.org, lūdzot cilvēkus nepalikt vienaldzīgiem un glābt dzīvnieku dzīvības. Šim aicinājumam jau atsaukušies vairāk nekā 3000 cilvēku, bet vajag vēl.

Būvvalde nedrīkst nerīkoties

Biedrības lūgumu atļaut saglabāt putnu mājas līdz 30. jūnijam, kad novietni varētu pārcelt uz jauno mājvietu Tukumā, pašvaldība noraidīja. Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldei nav iebildumu, ka patversme darbotos Jūrmalā līdz 15. maijam. Jūrmalas domes sabiedrisko attiecību nodaļā portālam Tvnet.lv paskaidroja, ka nelegālās būves tur atrodas jau vairākus gadus un biedrība sakārtot būvniecības dokumentāciju tiek aicināta kopš 2016. gada janvāra. "Divus gadus biedrībai bija zināms, kādas darbības jāveic – vai nu jāsakārto būvniecības dokumentācija, vai nelegālās būves jānojauc. Turklāt tikšanās laikā pagājušā gada maijā biedrības pārstāvjiem tika izskaidrotas darbības, kas jāveic, lai to sakārtotu. Nelegāla putnu patversme ir izveidota savrupmāju teritorijā, pagalmā esošās būves ir uzbūvētas, ignorējot likumdošanu, kā arī apkārtējo iedzīvotāju intereses," portālam Tvnet.lv atklāja Domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Zane Leite.

Būvvalde nav tiesīga nereaģēt uz patvaļīgas būvniecības faktu, un jau iepriekš ir nākusi pretī, pagarinājusi termiņus.

Glābj dzīvības nepareizā vietā

Kā norāda vairāki šīs radušās situācijas pārzinātāji, galvenā vaina ir tajā, ka patversme atrodas privātmāju rajonā, netālu no jūras. Pilsētas domes plānos ceļā uz jūru neietilpstot šādas ainas. Turklāt daži no apkārtējo māju iedzīvotājiem esot sūdzējušies par dzīvnieku klaigāšanu, smaku un nekārtību, ko radot daudzu putnu mitināšanās blakus.

Asaros ierīkotā putnu patversme drīzumā tiks pārcelta uz Tukumu, bet šobrīd uz spēles liktas aptuveni 200 dzīvnieku dzīvības. (Foto: "Drauga spārns")

Par "drauga spārnu"

"Drauga Spārns" savvaļas putnu rehabilitācijas vietā Jūrmalā, Tālivalža ielā 5 šobrīd mīt ap 200 putniem - paugurknābja gulbji, sudrabkaijas, lielais ķīris, pīles. Šogad mēs esam palīdzējusi brīvībā atgriezties 35 putniem. Konsultējoties ar putnu ārstiem un rehabilitatoriem no ASV un Eiropas un meklējot vetārstu palīdzību Latvijā, putniem tiek sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība un aprūpe. Tiek darīts viss iespējamais (un reizēm arī neiespējamais), lai putns varētu izdzīvot un atgriezties brīvībā. Taču, ja kāda iemesla pēc viņa izredzes savvaļā izdzīvot nav līdzvērtīgas viņa sugasbrāļiem dabā, putnam tiek dota mājvieta šeit. Kopā to putnu skaits, kuri saņēmuši no mums palīdzīgu „drauga spārnu”, tuvojas diviem simtiem. Putnu, kuriem nepieciešama glābšana, ir aizvien vairāk, jo Latvijā nav citas vietas, kur tiek uzņemti, ilgstoši ārstēti un aprūpēti nelaimē nonākušie savvaļas putni, bet rokas - tikai divas, reizēm četras. Palīdzi mums palīdzēt vēl daudziem citiem! Noder jebkāda palīdzība - ar idejām, organizatoriskām vai IT prasmēm, darba roku un citāda palīdzība, kā arī materiāls atbalsts. Kopā mēs varam būt atbildīgi pret dabu mums līdzās un vērst par labu savas kļūdas, kuru dēļ cieš citas sugas, kuras patērē mazāk dabas resursus!