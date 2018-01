TIEŠRAIDE. Jāņa Strazdiņa lekcija "Uzdzīves industrija: Kā pasargāt sevi un tuviniekus?"

Lekcijā vēstīts par izklaides industrijas ietekmi uz cilvēku un sabiedrību kopumā. J. Strazdiņš runās par uzdzīves industrijas bīstamību un kādus apdraudējumus tā rada ģimenei, kādi ir sociālie zaudējumi. Brīžam nākas vien attapties, ka šīs legālās, atkarību veidojošās vielas pašas rada pieprasījumu. Kādā veidā mūs ietekmē nemitīgas reklāmas… kā šajā sistēmā iekļaujas alkohola, cigarešu, narkotiku un azartspēļu popularizēšana?

Saskarsme ar alkoholu katram ir citāda. Ir cilvēki, kas spēj iedzert pa nelielam mēriņam, neveidojot tieksmi. Taču ir cilvēki, kam atkarība izveidojas ļoti ātri - jau no pirmajām alkohola lietošanas reizēm, kā arī norise no vienas stadijas uz otru notiek daudz straujāk. Alkohola atkarību veicina psiholoģiskie, sociālie, bioloģiskie cēloņi, taču vislielākā nozīme ir ģenētikai. Tāpēc, ja cilvēkam rados - tēvs, māte, vectēvs, vecmāte ir bijuši alkoholiķi, turklāt īpaši, ja cilvēks bērnībā to ir redzējis, ir jābūt ļoti uzmanīgam. Šādiem cilvēkam bieži nav aizsargrefleksa, kāds ir vairumam cilvēku, viņi nejūt mēru, tāpēc atkarība var progresēt ļoti ātri un ļaundabīgi. Tas gan nenozīmē, ka šāds cilvēks pieaugot noteikti būs alkoholiķis, tieši pretēji - bieži viņi ir sīvi alkohola noliedzēji.

Atbildot uz jautājumu par atkarību tendencēm Latvijā Dr. med. Jānis Strazdiņš pauž, ka prognoze nav iepriecinoša, jo alkohola patēriņš pēdējos gadu desmitos ir audzis. “Šis jautājums ir sāpīgs jau vairākās paaudzēs. Neskatoties uz pagātnes atstātajām rētām un alkohola industrijas pieaugumu, tagad ir nākušas klāt jaunas un spēcīgas atkarības formas - azartspēles. Latvija ir pilna ar ”laimētavām”, kur cilvēki atstāj savas algas, ieslīgst parādos, nospēlē biznesu, īpašumus, ģimeni,“ savas bažas izsaka J. Strazdiņš.