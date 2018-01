Uzņēmēja Kristīne Dzelme, kura kopš 1992. gada dzīvo no vecmāmiņas mantotā privātmājā Sliežu ielā 3 pārsimts metru no ostas, laikrakstu informējusi, ka trauksmi par troksni un putekļiem, kas nāk no ostas, sākusi celt 2012.gadā, bet īpaši aktīvi - pērn.

22.maijā parakstu vākšanā trijās dienās parakstījās 340 cilvēku. Pēc viņas aplēsēm, ostas radītajam piesārņojumam pakļauti aptuveni 12 000 liepājnieku, no kuriem ap 4000, dzīvo tuvāk ostai.

Lielākā cīņa esot ar SIA "Ekers Stividors LP", kas pēdējā laikā sācis kraut akmeņogles. Uzņēmums šogad iecerējis palielināt pārkraušanas apjomus. Iedzīvotāji aicinājuši to darīt slēgtā angārā, bet viņiem atbildēts, ka tās esot "nenormālas" izmaksas.

Otrs netīrības cēlonis esot terminālis SIA "Liepāja Bulk Terminal", kas pārkrauj graudus. No tiem ceļoties lipīgi putekļi, kas esot kaitīgi veselībai, jo paliekot elpceļos.

SIA "Ekers Stividors LP" valdes loceklis Gatis Svētiņš uzsver, ka dara visu iespējamo, lai mazinātu termināla darbības negatīvo ietekmi uz iedzīvotājiem. Uzņēmējs esot priecīgs, ka ostā un ielās uzstādītas mērierīces, kas palīdzēšot saprast, kas notiek un kas vainīgs. Ja viņš būšot vainīgs, tad gatavs atbildēt likumā noteiktā kārtībā. Bet, viņam, neesot pārliecības, ka pie visiem putekļiem vainīgs viņa terminālis.

Kā noskaidrojis laikraksts, putekļu mērījumu sistēma mēra gada griezumā, cik bieži pārsniegtas normas, kāds ir vidējais rādītājs. Pēdējos gados viss bijis kārtībā.

SIA "Liepāja Bulk Terminal" pēdējos divos gados pārbaudīts 18 reižu, kā rezultātā divas reizes konstatēti pārkāpumi, uzdots uzlabot putekļu savākšanas sistēmu. SIA "Ekers Stividors LP" pēdējos septiņos gados pārbaudīts astoņas reizes un divos gadījumos sodīts.