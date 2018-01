Tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana (izņemot speciālām atļaujām) laika posmā no 10.janvāra plkst. 22.00 līdz 11.janvāra plkst. 7.00 Kungu ielas abās pusēs, posmā no Peldu ielas līdz Mārstaļu ielai un Peldu ielas labajā pusē, 50 metrus garā posmā no Kungu ielas virzienā uz Ūdensvada ielu.

No 13.janvāra plkst. 9.00 līdz plkst. 22.00 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Alksnāja ielā, 20 metru garā posmā no Vecpilsētas ielas virzienā uz Mārstaļu ielu, bet no 14.janvāra plkst. 3.00 līdz plkst. 17.00 - Alksnāja ielā, 20 metru garā posmā no Vecpilsētas ielas virzienā uz Mārstaļu ielu, Vecpilsētas ielā pie ēkas 10 un Vecpilsētas ielas labajā pusē, posmā no 13.janvāra ielas līdz Kalēju ielai, kā arī Kalēju ielā pie Vecpilsētas ielas.

Tāpat ierobežojumi attiecas uz laika posmu no 10.janvāra plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 pie ēkas Lāčplēša ielā 26 un no 10.janvāra plkst. 22.00 līdz 11.janvāra plkst. 7.00 pie ēkas Mārstaļu ielā 5.

Par filmēšanas norisi atbildīga „TASSE FILM”.