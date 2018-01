Krimināllieta izbeigta ar uzraugošā prokurora atļauju, jo lietā iesaistītās personas ir mirušas, taču citu atbildība šajā gadījumā netika vērtēta.

Ekspertīze apstiprināja, ka abi vecāki gājuši bojā, pārdozējot narkotikas, skaidroja Briede.

Savukārt mazulis miris no asfiksijas, nevis bada, kā lēsts sākotnēji. Bērns tika iespiests starp dīvānu un kādu citu virsmu. Tāpat ekspertīze parādīja, ka pārējie trīs bērni, kas dzīvoja ģimene, traģēdijas laikā bija ēduši, taču viņu organismi bija dehidrēti - bērni uzņēmuma pārāk maz ūdens.

Jau vēstīts, ka 2017.gada 3.janvārī Dobelē atrasti laulātie, kuri bija miruši no narkotiku pārdozēšanas, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus vecais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni. Bērnu organismi no bada bija novājināti.