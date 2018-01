Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Vangažiem un no Līgatnes līdz Virešiem, pa Valmieras šoseju no Braslas tilta līdz Strenčiem, pa Rīgas apvedceļu no Baltezera līdz Saulkalnei, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Ogrei un no Nīcgales līdz Krāslavai, pa Liepājas šoseju no Anneniekiem līdz Skrundai, pa Ventspils šoseju no Talsiem līdz Usmai, pa šoseju Grebņeva-Medumi no Špoģiem līdz Medumiem, kā arī pa Daugavpils apvedceļu.

Reģionālie autoceļi apledojuši Rīgas, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saldus, Talsu, Valkas, Tukuma un Valmieras apkārtnēs.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 73 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Ziemas uzturēšanas darbi valsts autoceļu tīklā notiek prioritārā secībā, atkarībā no valsts autoceļu klasifikācijas un satiksmes intensitātes ceļi ir sadalīti vairākās ziemas uzturēšanas klasēs - A, A1, B, C, D klasē. Vislielākā uzmanība tiek pievērsta A un A1 klases ceļiem, kas pārsvarā ir galvenās nozīmes autoceļi, uz kuriem ir intensīva satiksme.

LVC uzsver, ka ziemas uzturēšanas tehnika strādā agrās rīta stundās, lai laikā, kad autobraucēji dodas darba gaitā, apledojuma gadījumā autoceļi jau būtu nokaisīti. Atkarība no laika apstākļiem, var tikt pieņemts lēmums par preventīvo kaisīšanu.

Nokrišņi tuvākajās dienās nav gaidāmi

Tuvākajās desmit dienās anticiklona ietekmē Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra pazemināsies, liecina pašreizējā "Global Forecast System" prognoze.

Līdz ar to ūdens līmenis vairumā upju pakāpeniski noslīdēs līdz zemākajai atzīmei kopš vasaras. Ūdenstilpes aizsals, izņemot upju straujākos posmus.

Pazeminoties gaisa mitrumam, no sniega brīvajās teritorijās mēneša gaitā var sagaidīt pirmos kūlas ugunsgrēkus.

Paredzams, ka vairākās slēpošanas trasēs šīs nedēļas nogalē tiks atklāta slēpošanas sezona.

"Global Forecast System" šonedēļ Latvijā neprognozē par -10 grādiem zemāku gaisa temperatūru, bet citas prognozes liecina, ka nedēļas nogalē sals var būt lielāks.

Nedēļas pirmajā pusē gaisa temperatūra caurmērā saglabāsies tuvu nulles atzīmei, vietām - galvenokārt austrumu novados - iespējami sīki nokrišņi.

Rietumu vējus nedēļas vidū nomainīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, tas veicinās ūdens līmeņa pazemināšanos arī jūrā.