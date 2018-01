Lietuvas Aizsardzības ministrijas sniegtā informācija liecina, ka Baltijas valstīs izvietotie NATO iznīcinātāji 2017.gadā gaisā pacēlās 130 reizes, lai pavadītu virs Baltijas jūras lidojošās Krievijas militārās lidmašīnas.

2016.gadā NATO lidmašīnas gaisā pacēlās 110 reizes, 2015.gadā - 160 reizes, bet 2014.gadā - 140 reizes.

Zokņu lidlaukā pie Šauļiem piektdien nolaidās četri Dānijas iznīcinātāji, lai NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijā nomainītu ASV iznīcinātājus.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic kopš 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē.

Kopš 2004.gada patrulēšana tiek veikta no Zokņu aviobāzes Lietuvā, bet no 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.