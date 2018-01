Nodrošinot sabiedrisko kārtību sabiedriskā transporta kontroles dienesta reida laikā, RPP redzeslokā nonāca persona, kura nebija norēķinājusies par saņemto pakalpojumu. Vīrietis brauca 7.tramvajā bez biļetes un atteicās nosaukt savus datus kontrolieriem.

Tiklīdz vīrietis tika izraidīts no sabiedriskā transporta, viens no ekipāžas policistiem bezbiļetnieku atpazina saistībā ar vairākām zādzībām no veikaliem. Pārkāpējam līdzi bija melna soma, kurā atradās vairāki apģērbi ar veikala birkām un drošības elementiem.

Pārrunu laikā vīrietis uzreiz atzinās, ka drēbes nozadzis, taču atteicās atklāt, no kura veikala.

Vīrietis tika nodots Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai.