Kā Kasjauns.lv informēja VP, piemēram, pēdējo divu dienu laikā Rīgas reģionā ir notikušas trīs zādzības no privātmājām - divas no tām ir izdarītas no privātmājām Olaines iecirkņa apkalpojamā teritorijā un viena Saulkrastu iecirkņa teritorijā.

Ņemot vērā šo apstākli, policija atkārtoti aicina privātmāju īpašniekus parūpēties gan par sava mājokļa drošību, gan pievērst uzmanību tam, kas notiek kaimiņa sētā. Privātmāju ciematā, kur parasti iedzīvotāji viens otru pazīst, var viegli pamanīt svešas un aizdomīgas personas. Šādas personas var pārvietoties arī ar automobili, lēni braucot un noskatot mājokli, ko apzagt.

Lai nekļūtu par zagļa upuri, ieteicams mājokli un saimniecības ēkas aprīkot ar novērošanas kamerām, signalizāciju un kustību sensoriem. Jāatceras, ka zagļiem vieglāk ir nemanītiem apzagt mājokļus, kuru teritorija ir slikti apgaismota, līdz ar to elektrības taupīšana beigās var izmaksāt vēl dārgāk. Glābiņš var izrādīties arī pastāvīga gaismas atstāšana mājoklī, kamēr saimnieki ir prom.

Tāpat nevajadzētu visiem izrādīt savu iedzīvi un ieteicams vakaros aizvērt aizkarus. Pa privātmāju lielajiem logiem, jo īpaši vakara stundās, zagļi var aplūkot sadzīves mantas un telpu plānojumu, kas vēlāk kalpo nozieguma realizācijā.

Ieteicams aizvērt logus un balkonu durvis telpās, kurās dotajā brīdī neviens neuzturas. Lai gan parasti mājokļi tiek apzagti saimniekiem esot prom, pēdējā laika tendences rāda, ka garnadži noziegumus izdara, kad saimnieki atrodas citā stāvā, atspiežot vēdināšanas režīmā atstātus logus un balkonu durvis.

Valsts policijas Rīgas reģiona Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs norāda, ka privātmāju zādzību apkarošanā ir svarīga ikviena iedzīvotāja iesaiste, tāpēc policija aicina nekavējoties ziņot policijai par jebkādām aizdomīgām darbībām.